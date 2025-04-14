【专访】YOUNG POSSE首访香港大赞香港美丽 成员们最想试鸡蛋仔与蛋挞

韩国新生代女团YOUNG POSSE首度来港举办《2025 YOUNG POSSE HONG KONG FAN CONCERT》，在紧凑行程中抽空接受专访。成员们兴奋分享对香港的第一印象及期待。Doeun透露小时候曾来过香港，这次与成员们同行感觉特别开心，希望能有机会到处游览；而首次来港的Jieun则表示，虽然尚未有时间观光，但早已听闻香港景色优美，迫不及待想游览香港。

被问到若突然有30分钟自由时间会想去哪里，Jiana立刻喊出「想吃蛋挞」，而Yeonjung则表示来港前已做好功课，最想尝试地道小吃，其中「鸡蛋仔」更成为全团一致想品尝的美食。

谈及音乐合作，Doeun透露曾在YouTube上看过香港歌手林家谦的表演，大赞他唱功出色，希望未来有机会合作。此外，成员们也分享早前赴台拍摄〈COLD〉MV的趣事，Yeonjung难忘在寒冷天气下拍摄的经历，但也大赞台湾美食；Doeun则感谢MV男主角曾敬骅的演技指导，让拍摄顺利完成。

YOUNG POSSE成员们也有参与歌曲创作，Sunhye表示偏爱轻快活泼的风格。若翻唱经典K-pop歌曲，Doeun则选择Super Junior前辈的〈Sorry, Sorry〉，因自己常犯错，想重新创作改编以向成员表达歉意。

展望2025年，Doeun希望团队能再次站上颁奖舞台，用精彩表演回馈粉丝支持。YOUNG POSSE活力满满的访港行程，展现了她们对音乐与美食的热情，期待她们未来的发展！

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻