《只要有空》第三季確定5月6日回歸！劉在錫與柳演錫再展親切魅力街頭訪談

實境綜藝節目SBS《只要有空》第三季的節目即將再度回歸！即將於5月6日晚間9點（韓國時間）與觀眾們見面。
SBS綜藝節目《只要有空》徵集了許多民眾的短暫空閒時光，由主持人走訪前來申請的民眾所在地點，與民眾見面並且聊聊日常的生活趣事，並且由主持人與嘉賓進行多種小遊戲，通過了即可贈送豐厚又實用的禮品給民眾。從第一季開始製作以來就深受廣大觀眾們的喜愛，尤其在20歲～49歲的收視年齡層高居同時段綜藝節目收視冠軍，於是大家對於新的季度也相當期待。
《只要有空》節目組表示第三季的播出時間將訂在5月6日晚間，希望大家多多觀賞，並且播出時間從10點提早到9點。國民MC劉在錫與人氣演員柳演錫的搭配恰到好處，劉在錫總是展現卓越的親和力與溝通力，而一開始對綜藝可說是幼幼班等級的柳演錫也逐漸適應節目節奏，兩人與嘉賓互動火花更加有趣，柳演錫更在去年的演藝大賞中以《只要有空》節目獲頒新人獎，他也特別感謝他在綜藝MC界的「媽媽」劉在錫。
本季的《只要有空》又將邀請到那些「空閒朋友」呢？有更多精彩的故事等待分享給觀眾們，由主持人帶領嘉賓走訪各個努力生活的市民的工作與日常空間，以及在每個行程之間也會介紹超多巷弄美食店，看主持人與嘉賓大快朵頤的樣子也總是刺激著觀眾們的食慾，期待五月新季度的播出。
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