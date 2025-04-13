金鍾國第一次做醫美超怕痛，眼睛變兩倍大、驚呼「雙眼皮沒了」！親哥操刀鬥嘴不斷【有片】

金鍾國的哥哥在韓知名整形皮膚科擔任院長，多次建議他管理皮膚並祭出大招「免費治療」，令他終於下定決心，做出了48年人生中第一次嘗試XD

金鍾國通過YT頻道公開全過程，第一步是咨詢適合的項目及強度。 金鍾國對自己的臉部頗有信心，問道：「我沒有很下垂吧？」院長哥哥無情表示：「... 那是你自己的想法啦！」



敷完麻藥準備開始時，哥哥又調皮：「時間長一點也沒關係吧？」金鍾國擔心麻藥失效，無語地叮囑他快一點XD哥哥解釋說做到後半段時能量積累變多會有點痛，金鍾國很快就有感覺：「越來越熱了，會痛耶！」哥哥淡定回答：「沒有很熱哦。 不會灼傷的，不用擔心。」金鍾國痛到抱緊小枕頭，腳也忍不住動來動去。 院長貼心地說如果痛的話要講出來哦，金鍾國哭笑不得：「我一直在講啊！」



金鍾國痛到想「作弊」，表示自己下頜線很緊實，哥哥再次無情地表示「只有你自己這樣想」XD哥哥解釋說臉上如果有脂肪就不會太痛，可惜金鍾國幾乎沒有，金鍾國趁機挖苦哥哥：「老師您試過嗎？ 老師臉上有脂肪，應該感覺還好吧。」金鍾國請求給額頭敷麻藥，院長充耳不聞不予理會，但最後還是敷了XD



做完一邊臉時金鍾國就明顯感到眼睛有提升（雖然哥哥表示還沒做到眼睛XD），完成全程后更驚歎不已：「本來因為下垂產生了雙眼皮，現在眼皮提上去、雙眼皮重新變得模糊。 臉型變好緊緻，眼睛也變大了！」院長哥哥多次推銷他再打一些肉毒，但金鍾國每一次都表示拒絕XD





網友笑稱金鍾國運動時很帥氣，做鐳射就變膽小鬼，反差感十分可愛，跟哥哥的互動也很有趣，敲碗多多合作這個系列XD



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞