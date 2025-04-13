BTS防彈少年團重新奪回男團品牌一位，連續奪冠、粉絲們即將迎來完整體回歸！

防彈少年團（BTS）在2025年4月男團品牌評價中奪得冠軍一位，榮登男團品牌評價榜首。

根據韓國企業評判研究所的資料，2025年4月的男團品牌評價大數據分析結果顯示，第1名為BTS防彈少年團（連續兩個月奪冠），第2名為SEVENTEEN，第3名為SHINee。







韓國企業評判研究所針對2025年3月12日至4月12日間所測得的63,170,845筆男團品牌大數據，透過消費者行為分析，測定了男團品牌的參與指數、媒體指數、溝通指數、社群指數。與2025年3月的品牌大數據59,419,864筆相比，增加了6.31%。​

獲得男團品牌評價第1名的防彈少年團（RM、Jin、SUGA、J-Hope、Jimin、V、柾國）品牌，參與指數為145,974，媒體指數為1,528,550，溝通指數為2,370,804，社群指數為3,572,279，品牌評價指數為7,617,606。與3月的品牌評價指數6,980,701相比，上升了9.12%。​



研究所所長具昌煥補充：「4月分析中名列第一的防彈少年團品牌，在連結分析中出現頻率較高的詞彙為『捐款』『紀錄』『突破』，關鍵字分析中則是『J-Hope』『Jimin』『柾國』最為突出。正負面比率分析顯示正面評價佔91.59%。」



此外，2025年4月的男團品牌評價前10名依序為：防彈少年團、SEVENTEEN、SHINee、BIGBANG、Stray Kids、THE BOYZ、NCT、EXO、BOYNEXTDOOR、TWS。

（品牌評價指數是一項發現消費者網路習慣對品牌消費產生重大影響後，透過品牌大數據分析所制定的指標。男團品牌評價分析能衡量對男團的正負面評價、媒體關注度、消費者的關心程度與互動量。消費者參與的品牌評價推薦數據也被納入權重計算。）

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