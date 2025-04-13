BLACKPINK愛意不斷！Rosé在科切拉後台熱情擁抱隊友，Lisa坐姿展現滿滿男友力～
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BLACKPINK愛意不斷！Rosé在科切拉後台熱情擁抱隊友，Lisa坐姿展現滿滿男友力～

明星   2025年4月13日   星期日13:38   Mico  

（封面圖源：IG@roses_are_rosie）

「五花肉CP」大旗最近因為Coachella（科切拉音樂節）互動而搖得特別猛烈～！你也參與到了嗎？XD

BLACKPINK成員Lisa受邀在美國音樂盛事科切拉演出，精彩舞台引發熱烈話題外，隊友Rosé也PO多部影片在限動，分享兩人愛意滿滿的互動。
（圖源：Coachella音樂節截圖）

當天Rosé和Jennie都到現場應援Lisa（Jisoo目前正在忙於亞巡見面會），也有人目擊了三人一起在台下享受的畫面。

▼ Rosé 直接撲向 Lisa，緊緊抱住對方。


▼ 兩人坐在一起聊天，Lisa 坐姿男友力爆發～


▼ Rosé 坐在 Lisa 大腿上問：「妳有沒有什麼有趣或好玩的舞台故事可以分享？那種沒有人發現到的事？」

Lisa：「我想大家應該都注意到了，因為風很...悲傷XD，把我的嘴唇都吹乾了，所以我必須要...（瘋狂舔嘴唇），我覺得我表現得蠻明顯的。」Rosé被Lisa瘋狂逗笑，並表示自己真的沒注意到她在舔嘴唇。


此外，Lisa「蜥蜴人」造型出戰2025科切拉音樂節：連唱7首歌換裝不停，貼身熱舞超火辣！，也引發了不少話題度，舞台表現相當精采。
（圖源：Coachella音樂節截圖）

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