BLACKPINK爱意不断！Rosé在科切拉后台热情拥抱队友，Lisa坐姿展现满满男友力～

「五花肉CP」大旗最近因为Coachella（科切拉音乐节）互动而摇得特别猛烈～！你也参与到了吗？XD

BLACKPINK成员Lisa受邀在美国音乐盛事科切拉演出，精彩舞台引发热烈话题外，队友Rosé也PO多部影片在限动，分享两人爱意满满的互动。



当天Rosé和Jennie都到现场应援Lisa（Jisoo目前正在忙於亚巡见面会），也有人目击了三人一起在台下享受的画面。

▼ Rosé 直接扑向 Lisa，紧紧抱住对方。

▼ 两人坐在一起聊天，Lisa 坐姿男友力爆发～

▼ Rosé 坐在 Lisa 大腿上问：「你有没有什么有趣或好玩的舞台故事可以分享？那种没有人发现到的事？」

Lisa：「我想大家应该都注意到了，因为风很...悲伤XD，把我的嘴唇都吹干了，所以我必须要...（疯狂舔嘴唇），我觉得我表现得蛮明显的。」Rosé被Lisa疯狂逗笑，并表示自己真的没注意到她在舔嘴唇。

此外，Lisa「蜥蜴人」造型出战2025科切拉音乐节：连唱7首歌换装不停，贴身热舞超火辣！，也引发了不少话题度，舞台表现相当精采。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻