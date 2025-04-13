非典型性決裂！已拿到250億結算的NewJeans為何不相信ADOR？

韓國娛樂圈近日爆發罕見合約糾紛，ADOR娛樂與旗下當紅女團NewJeans的對簿公堂引發業界震動。 4月首爾中央地方法院民事合議41庭鄭會一部長法官在專屬合約有效性確認訴訟中直言：「處理過偶像組合因結算糾紛解約的案例，（中略） 通常是因為信賴關係破裂，例如公司從未分潤、工作發展不順等情況下，練習生也得另謀生計而導致關係決裂，但本案實屬特殊。」這場被法律界稱為「非典型解約案」的核心矛盾，竟與常見的經濟糾紛無關，而是圍繞「信任體系崩塌」展開的深層博弈。

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接下來的正式訴訟中，法院將針對NewJeans所指的「信賴關係破裂」的標準進行判斷。 而要做到這點，了解NewJeans對ADOR的不滿就變得非常重要。 去年11月，五位成員向ADOR發送的內容證明文件中，已清楚列出她們的訴求。 我們暫且不討論是否構成違法或能否解除合約，這是法院要決定的部份，但她們的立場值得關注。 根據法庭文檔，NewJeans五名成員提出六大核心訴求：



A. 對於HYBE提出「拋棄New（NewJeans）另起爐灶」的決策，作為NewJeans的經紀公司，ADOR應採取所有必要措施

B. 對於其他子公司一位經理對Hanni說出「無視她」的發言，ADOR至今未採取任何行動，放任問題存在

C. HYBE公關部長貶低NewJeans成就一事，ADOR應予以回應處理

D. NewJeans在練習生時期的照片與影片遭媒體未經授權公開，至今未刪除

E. 針對「被排擠」導致NewJeans成就相對被矮化的狀況，請給予解決

F. 請立即解決與導演申宇碩（《海豚綁架團》）的無謂爭議，以及導致NewJeans既有作品遭撤回的問題

成員主張ADOR未履行這些條款已構成根本違約，合約自動解除。 去年11月NewJeans召開的記者會可歸納為兩點：第一，ADOR先違約; 第二，因此合約已自動失效。媒體關注的焦點並非誰違法，而是單方面通知即可解除合約是否可行——這是對整個系統的根本質疑。 假使是ADOR對NewJeans單方面發出解約通知，媒體也會提出同樣的問題。 因為合約本質上是雙方合意下的法律約束。

當時NewJeans對記者的回應是：「是ADOR違約導致合約失效。」她們重複了之前的說法。 反倒是成員Minji反問記者：「你們理解了嗎？」她的回答其實與提問無關。

這場「戰爭」的核心爭點是雙方對「專屬合約」的理解與立場分歧。 而正如法官所說，這是一個特殊案例，因為這次爭議不是關於錢或結算。



再次回到NewJeans提出的要求，試圖理解她們與ADOR決裂的原因：

1.「拋棄New」文件爭議

NewJeans認為HYBE文件中「拋棄New」的字眼是指要放棄NewJeans。 但法院在3月21日就臨時處分申請作出裁決，對多項指控給出初步判斷，檔包含大量為組合發展的建議，字面解讀與原告主張存在差異。

2.「無視她」爭議

關於ILLIT經紀人被指教唆成員無視Hanni事件，儘管公開的監控顯示ILLIT成員仍遵守禮節問候，但關鍵音訊證據缺失導致「無視」指令真偽難辨。

3.「打壓發行」與「抄襲」爭議

法院認為「打壓發行」是否成立尚難斷定，對「ILLIT抄襲NewJeans」的主張，也認為「難以認定」。

4. 最大爭議：ADOR沒有了閔熙珍

對於前ADOR代表閔熙珍去留問題，法院明確指出：「資方完全具備引入替代製作人的能力，閔熙珍職務變動不構成解約事由。」這一判斷直接衝擊NewJeans主張「失去閔代表的ADOR已是空殼公司」的核心論點。



法律界人士分析指出，組合提出的多數解約理由停留在具體事務層面，難以構成《民法》規定的重大違約，部份訴求甚至涉及公司內部管理權範疇。

值得關注的是，ADOR被曝已向成員支付每人50億（韓幣，下同）的結算金，累計超250億的天價款項反成組合解約的阻力。這場被業界視為「信任關係現代案」的糾紛，暴露出K-pop產業中偶像與經紀公司權力關係的深層重構。 不同於傳統解約案聚焦收益分配，NewJeans案更注重「人格尊重」等精神層面訴求，其最終判決或為偶像產業合約關係樹立全新判例標準。 據法律界預測，本案正式審理可能持續至明年，期間組合能否維持活動將成為觀察行業生態變化的重要風向標。

參考內容：https://news.nate.com/view/20250408n26075?mid=n1101

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