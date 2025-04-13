非典型性决裂！已拿到250亿结算的NewJeans为何不相信ADOR？

韩国娱乐圈近日爆发罕见合约纠纷，ADOR娱乐与旗下当红女团NewJeans的对簿公堂引发业界震动。 4月首尔中央地方法院民事合议41庭郑会一部长法官在专属合约有效性确认诉讼中直言：「处理过偶像组合因结算纠纷解约的案例，（中略） 通常是因为信赖关系破裂，例如公司从未分润、工作发展不顺等情况下，练习生也得另谋生计而导致关系决裂，但本案实属特殊。」这场被法律界称为「非典型解约案」的核心矛盾，竟与常见的经济纠纷无关，而是围绕「信任体系崩塌」展开的深层博弈。

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接下来的正式诉讼中，法院将针对NewJeans所指的「信赖关系破裂」的标准进行判断。 而要做到这点，了解NewJeans对ADOR的不满就变得非常重要。 去年11月，五位成员向ADOR发送的内容证明文件中，已清楚列出她们的诉求。 我们暂且不讨论是否构成违法或能否解除合约，这是法院要决定的部份，但她们的立场值得关注。 根据法庭文档，NewJeans五名成员提出六大核心诉求：



A. 对於HYBE提出「抛弃New（NewJeans）另起炉灶」的决策，作为NewJeans的经纪公司，ADOR应采取所有必要措施

B. 对於其他子公司一位经理对Hanni说出「无视她」的发言，ADOR至今未采取任何行动，放任问题存在

C. HYBE公关部长贬低NewJeans成就一事，ADOR应予以回应处理

D. NewJeans在练习生时期的照片与影片遭媒体未经授权公开，至今未删除

E. 针对「被排挤」导致NewJeans成就相对被矮化的状况，请给予解决

F. 请立即解决与导演申宇硕（《海豚绑架团》）的无谓争议，以及导致NewJeans既有作品遭撤回的问题

成员主张ADOR未履行这些条款已构成根本违约，合约自动解除。 去年11月NewJeans召开的记者会可归纳为两点：第一，ADOR先违约; 第二，因此合约已自动失效。媒体关注的焦点并非谁违法，而是单方面通知即可解除合约是否可行——这是对整个系统的根本质疑。 假使是ADOR对NewJeans单方面发出解约通知，媒体也会提出同样的问题。 因为合约本质上是双方合意下的法律约束。

当时NewJeans对记者的回应是：「是ADOR违约导致合约失效。」她们重复了之前的说法。 反倒是成员Minji反问记者：「你们理解了吗？」她的回答其实与提问无关。

这场「战争」的核心争点是双方对「专属合约」的理解与立场分歧。 而正如法官所说，这是一个特殊案例，因为这次争议不是关於钱或结算。



再次回到NewJeans提出的要求，试图理解她们与ADOR决裂的原因：

1.「抛弃New」文件争议

NewJeans认为HYBE文件中「抛弃New」的字眼是指要放弃NewJeans。 但法院在3月21日就临时处分申请作出裁决，对多项指控给出初步判断，档包含大量为组合发展的建议，字面解读与原告主张存在差异。

2.「无视她」争议

关於ILLIT经纪人被指教唆成员无视Hanni事件，尽管公开的监控显示ILLIT成员仍遵守礼节问候，但关键音讯证据缺失导致「无视」指令真伪难辨。

3.「打压发行」与「抄袭」争议

法院认为「打压发行」是否成立尚难断定，对「ILLIT抄袭NewJeans」的主张，也认为「难以认定」。

4. 最大争议：ADOR没有了闵熙珍

对於前ADOR代表闵熙珍去留问题，法院明确指出：「资方完全具备引入替代制作人的能力，闵熙珍职务变动不构成解约事由。」这一判断直接冲击NewJeans主张「失去闵代表的ADOR已是空壳公司」的核心论点。



法律界人士分析指出，组合提出的多数解约理由停留在具体事务层面，难以构成《民法》规定的重大违约，部份诉求甚至涉及公司内部管理权范畴。

值得关注的是，ADOR被曝已向成员支付每人50亿（韩币，下同）的结算金，累计超250亿的天价款项反成组合解约的阻力。这场被业界视为「信任关系现代案」的纠纷，暴露出K-pop产业中偶像与经纪公司权力关系的深层重构。 不同於传统解约案聚焦收益分配，NewJeans案更注重「人格尊重」等精神层面诉求，其最终判决或为偶像产业合约关系树立全新判例标准。 据法律界预测，本案正式审理可能持续至明年，期间组合能否维持活动将成为观察行业生态变化的重要风向标。

参考内容：https://news.nate.com/view/20250408n26075?mid=n1101

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