NewJeans解約案今日開庭，堅持綁定閔熙珍、和解失敗！法官：「從未見過這種案例，容我思考」

NewJeans與所屬公司ADOR的專屬合約官司正式開打，法院對於這起前所未有的解約訴訟表示十分特殊，將慎重裁決。

3日上午，ADOR針對NewJeans成員提出的專屬合約有效性確認訴訟在首爾中央地方法院進行首場辯論，NewJeans成員未出席。

開庭前，法官詢問雙方是否有調解或和解的可能性。 ADOR（原告）律師表示希望達成和解，但NewJeans（被告）律師表示被告當前的心理狀態無法考慮和解，最終未能達成和解。



ADOR律師率先發表辯論，指出雖然被告強調如果沒有閔熙珍就無法繼續演藝活動，閔熙珍也確實對於NewJeans的成功有很大貢獻，但如果說NewJeans沒有閔熙珍就不行，是十分不合理的。律師表示，ADOR隸屬於業界龍頭HYBE，完全有能力另覓製作人。 而且，NewJeans近期在沒有閔熙珍的情況下準備並成功完成了香港演出，因此「沒有閔熙珍就不行」的說法，與她們的實際行動也不相符。

NewJeans律師反駁道，先不論閔熙珍對成員們的重要性如何，ADOR若有意尋找替代製作人，其實已有六七個月的時間，卻至今仍未與成員們溝通、未提出任何替代方案，這一點令成員們十分介意。同時，NewJeans方面主張最主要的解約理由是「信賴關係破裂」，律師表示：「當管理層更換後，法人性質可能會完全不同。 ADOR趕走閔熙珍、由HYBE指揮的新經營層接管，已經變成另一個法人，不再是成員們曾經信賴的ADOR。」



對此，ADOR反駁稱閔熙珍是自行離開而非被趕走，即使法院已裁定代表理事更換合法，ADOR仍向她提出製作邀約，但NewJeans表示若不讓她擔任代表理事就不願意配合，隨後選擇離開並宣佈解約。 ADOR言下之意，是NewJeans率先關閉了對話渠道。



另據報導，HYBE在2021年以50億韓元收購ADOR，隨後兩年陸續投資了160億，為NewJeans出道專輯投資的製作費約70億（當時平均水準是30~40億）。 也就是說，公司在NewJeans出道之前已投入接近300億韓元。 在收到NewJeans解約通報之後，公司仍每月結算，2023年10月之後支付給NewJeans的結算金超過120億。

聽完雙方陳述後，法官表示「信賴關係破裂」是一種抽象概念，對其的理解因人而異。 一般而言，偶像團體要求解約時提出的信賴關係破裂大多是未能獲得酬勞或事業成就，導致為了謀生而無法正常練習等等; 而經紀管理中的信賴關係破裂，通常是指如果一開始就知道對方的本質，則根本不會進入該公司當練習生。 很顯然，NewJeans的情況與以上都不一樣。法官：「信賴關係該如何理解呢？ 在一般長期合約中，是否應該將經紀管理與製作方面的信賴關係一同考量，需要進一步思考。」



NewJeans與ADOR之間的專屬合約有效性訴訟，將於6月5日進行第二次辯論。

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