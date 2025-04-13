「88年生」的Super Junior圭賢遇上「11年生」的國中生，一句「你跟我媽同年耶！」讓他瞬間發怒

哎呀～現在的小孩子真是，只是實話實說卻能輕易的惹怒長輩們XDDD

Super Junior圭賢最新一期網路節目[KyuTV]邀請到了寶貝的後輩弟弟SHINee珉豪出演，兩人一起去漢江野餐，標題寫道：「我們雄心勃勃地出去，回來卻一敗塗地」，在泡麵的過程中，遇到了人生爆擊～。



在等待的過程中，圭賢親切的跟一旁的學生們打招呼，男學生大喊：「你好帥喔！」圭賢害羞低頭後則禮貌互動回問：「你們是國中生嗎？」男學生們：「是的。」

圭賢：「你們現在不是應該在學校上課嗎？」

男學生們：「我們是來做志工活動的。」



男學生：「我們逃學了～」

圭賢：「逃學了？快回去！！！」

圭賢：「啊...青春真是好啊～。你們是哪一年生的呢？」

男學生們：「2011年生的」

圭賢：「11年生？？？」一旁珉豪也吃驚的張大嘴。



圭賢：「我是88年生的。」（1988年生）

男學生：「哦！你和我媽同年耶！！」

圭賢：「欸一！安靜點！！」示意學生們閉嘴，小聲點XDDD 珉豪則忍不住大爆笑。



離開時，圭賢恢復親切的面貌，叮嚀大家：「同學們～要好好唸書喔。」珉豪也跟大家說加油、再見。

▼爆笑瞬間定位在10:27。



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