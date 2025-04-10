NCT WISH首次亞洲巡演 澳門演唱會圓滿落幕 遊戲主題舞台引來粉絲們的熱烈歡呼

韓國人氣男團NCT WISH於2025年4月4日至6日在「澳門百老匯」 - 百老匯舞台成功舉辦了首場亞洲巡演2025 NCT WISH ASIA TOUR LOG in MACAU演出。這是出道後首次亞洲巡演的首站，三場演出全部售罄，證明了他們的全球人氣。

演出以出道曲《WISH》華麗開場，NCTzen WISH (官方粉絲名) 的熱烈助威和呐喊聲接連不斷。接連獻唱《Steady》、《Sail Away》、《Miracle》等人氣歌曲，成員們用中文向粉絲們致意，並高喊”大家想我們就尖叫吧!“，澳門公演是繼首爾公演之後的第二次公演，NCT WISH成員們決心盡全力進行此次公演，引起了粉絲們的熱烈反響。

此次演出以"游戲任務"爲中心，照明、舞台裝置以及像素風格的VCR等處處隱藏的創意非常突出。另外，主辦方在演出前收集了NCTzen WISH的WISH LIST，反映了粉絲們想看的舞台，帶來了更加特別的演出經驗和回憶。在《Puppy WISH VS Teddy WISH》舞台上，所有成員都戴着小狗髮卡等，散發了可愛的魅力。在即興挑戰環節中，成員們都用中文說了"姐姐真漂亮"、"世上最喜歡你"等告白台詞。以特別翻唱舞台準備的少女時代的《Kissing You》和NCT U的《Make A Wish》掀起了復古熱潮，反應非常熱烈。

計劃於4月14日公開的迷你2輯《poppop》的新曲《Melt Inside My Pocket》在演出結束時首次公开。 隊長SION突然透露了主打歌，表達了對新專輯的期待。

演出結束前，NCT WISH和粉絲們一起拍攝了團體照，發表了演出感想。成員們表示，這是他們第二次來澳門，特別感謝粉絲們的熱情支持。座無虚席的演出場充滿了粉絲們精心準備的助威口號。作爲NCT WISH亞洲巡演的首場演出，成員們演唱了最後一首歌《Our Adventure》，圓滿結束了演出。

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