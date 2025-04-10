EXO 成員XIUMIN 亞巡開跑 下月來襲澳門 以百變造型 演唱新專輯歌曲

形象「可鹽可甜」的EXO成員XIUMIN最近工作忙過不停，不止推出了第二張個人迷你專輯《Interview X》，全新的戲劇作品《許食堂》也在上月（3月24日）正式播出！近日，XIUMIN在忙於宣傳新劇的同時，也沒忘記一眾期待見面的粉絲們，並宣布將會在5月17日來到澳門，於澳門威尼斯人，威尼斯人劇場帶來首個個人粉絲演唱會2025 XIUMIN FAN CONCERT < X Times ( ) > in MACAU！屆時XIUMIN將以多個造型現身，演唱新專輯的歌曲，以豐富的表現與EXO-L們一起留下美好的回憶！

2025 XIUMIN FAN CONCERT < X Times ( ) > 作為XIUMIN出道十三年首個的亞洲巡迴粉絲演唱會，在3月22日以首爾為起點，並於5月17日來到澳門，與期待已久的港澳粉絲見面！ XIUMIN出道以來一直以甜美可愛的形象深受粉絲們喜愛，在演繹風格強烈的舞台時，亦能完美轉換形象，充滿「反差感」的外表，讓粉絲們深陷其魅力當中！在這次的演唱會，XIUMIN同樣會展現充滿「反差感」的舞台，更會帶來全新推出的第二張個人迷你專輯《Interview X》中的歌曲，表現出全新風格的舞台，為粉絲們帶來「XIUMIN不為人知的一面」，以全新又成熟的音樂，讓大家見證他在音樂路上的成長！

除了在音樂道路上勇於突破自己外，多棲發展的XIUMIN亦在戲劇、綜藝節目上大放異彩！近年XIUMIN參與不少戲劇的演出，好像是在3月下旬起播出的奇幻愛情喜劇《許食堂》中，飾演由400年前的朝鮮穿越到現代，然後開起了餐廳的男主角「許筠」（音譯），混合了史劇正經的模樣與穿越後慌張的樣子，XIUMIN充滿喜劇感的演技大獲好評，展現出作為演員的無限可能性！想看到XIUMIN不同模樣？除了死守《許食堂》外，記得也不要錯過這次的粉絲演唱會！



2025 XIUMIN FAN CONCERT < X Times ( ) > in MACAU門票由港幣/澳門幣980起，更為一眾EXO-L準備了豐富多樣的粉絲福利，包括團體合照、綵排、歡送道別、簽名海報、官方海報、小卡等，想與XIUMIN近距離接觸的EXO-L，記得Mark實售票時間啦！粉絲演唱會門票現將於​​金光票務（www.cotaiticketing.com）、大麥網（www.damai.cn）及Trip.com （trip.com）公開發售。





<2025 XIUMIN FAN CONCERT < X Times ( ) > in MACAU>

日期：2025年5月17日（星期六）

時間：晚上8時

地點：澳門威尼斯人 - 威尼斯人劇場

售價：港幣HKD / 澳門幣MOP $1,880 /$1,680 /$1,380 /$980

公開發售：2025年4月16日（星期三）中午12時起

票務網站：金光票務 - www.cotaiticketing.com / 大麥 - www.damai.cn / Trip.com - trip.com

主辦單位 : CCY Entertainment / 小金鹿娛樂

協辦單位 : 大名娛樂

票務夥伴：金光票務 / 大麥網 / Trip.com

制作伙伴：Daymaker Creatives

聯合製作公司 ：THE BRIGHT WORLD

巡迴經紀 : MERRY GO ROUND

粉絲福利詳情：

$1,880門票：Hi - Bye（全體）、SOUND CHECK（全體）、團體合照1:20（100名）、親筆簽名海報（50名）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$1,680門票：SOUND CHECK（80名）、團體合照1:20（80名）、親筆簽名海報（30名）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$1,380門票：SOUND CHECK（20名）、團體合照1:20（20名）、親筆簽名海報（20名）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$980門票：官方海報（全體）、官方小卡（全體）





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