NCT WISH首次亚洲巡演 澳门演唱会圆满落幕 游戏主题舞台引来粉丝们的热烈欢呼

韩国人气男团NCT WISH於2025年4月4日至6日在「澳门百老汇」 - 百老汇舞台成功举办了首场亚洲巡演2025 NCT WISH ASIA TOUR LOG in MACAU演出。这是出道后首次亚洲巡演的首站，三场演出全部售罄，证明了他们的全球人气。

演出以出道曲《WISH》华丽开场，NCTzen WISH (官方粉丝名) 的热烈助威和呐喊声接连不断。接连献唱《Steady》、《Sail Away》、《Miracle》等人气歌曲，成员们用中文向粉丝们致意，并高喊”大家想我们就尖叫吧!“，澳门公演是继首尔公演之后的第二次公演，NCT WISH成员们决心尽全力进行此次公演，引起了粉丝们的热烈反响。

此次演出以"游戏任务"爲中心，照明、舞台装置以及像素风格的VCR等处处隐藏的创意非常突出。另外，主办方在演出前收集了NCTzen WISH的WISH LIST，反映了粉丝们想看的舞台，带来了更加特别的演出经验和回忆。在《Puppy WISH VS Teddy WISH》舞台上，所有成员都戴着小狗发卡等，散发了可爱的魅力。在即兴挑战环节中，成员们都用中文说了"姐姐真漂亮"、"世上最喜欢你"等告白台词。以特别翻唱舞台准备的少女时代的《Kissing You》和NCT U的《Make A Wish》掀起了复古热潮，反应非常热烈。

计划於4月14日公开的迷你2辑《poppop》的新曲《Melt Inside My Pocket》在演出结束时首次公开。 队长SION突然透露了主打歌，表达了对新专辑的期待。

演出结束前，NCT WISH和粉丝们一起拍摄了团体照，发表了演出感想。成员们表示，这是他们第二次来澳门，特别感谢粉丝们的热情支持。座无虚席的演出场充满了粉丝们精心准备的助威口号。作爲NCT WISH亚洲巡演的首场演出，成员们演唱了最后一首歌《Our Adventure》，圆满结束了演出。

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