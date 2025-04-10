《背著善宰跑》開播一週年最甜售後合體消息！邊佑錫將與金惠奫於日本同台！

2024年的人氣電視劇《背著善宰跑》已經播出滿1週年了，主演邊佑錫也因本劇獲得超高人氣，日前他更透過SNS提醒大家本劇已經播出一年了。而今日更傳出好消息，演員邊佑錫將參加在日本舉辦的《ASEA2025》頒獎典禮，並合體劇中女主角金惠奫！令許多觀眾們相當期待。

今日由ASEA組織委員會表示，《亞洲明星娛樂大賞2025》（簡稱《ASEA2025》）將於5月28、29日在日本橫濱市K-Arena橫濱舉行，演員邊佑錫將參與本活動，並在頒獎典禮的第二天5月29日以大賞頒獎人的身分出席。活動第一天5月28日活動進行將由THE BOYZ成員柱延，以及團體IVE成員Rei擔任主持，演員張根碩將擔任第一日的大賞頒獎人，第二天5月29日的主持人則將由演員金惠奫與團體Monsta X亨願、THE BOYZ成員泳勳擔任。



5月29日金惠奫擔任MC而邊佑錫將擔任大賞頒獎人，預計兩人將有同框機會。還記得在去年2024的AAA頒獎典禮上，是首度在電視劇《背著善宰跑》播映完畢後的CP合體，當時邊佑錫與金惠奫分別都獲得6座與4座獎項，兩人更在ZEROBASEONE演唱電視劇OST的舞台上撐起小黃傘共同參與，令許多本劇的觀眾們看得相當開心。



據韓媒報導在4月8日，也是《背著善宰跑》播出正好滿一週年的日子，劇組也舉辦了一週年紀念聚餐，導演以及演員邊佑錫、金惠奫、宋志浩、徐慧媛、許炯圭等人在非公開場合見面，暢聊本劇播出一年來大家的心情。邊佑錫以模特兒轉戰電視劇，透過《背著善宰跑》獲得了全球火爆的人氣，劇中除了演出更演唱多首OST歌曲，OST《陣雨》也在排行榜中居高不下相當長的時間，邊佑錫也成了許多產品的代言人，至今廣告代言力量仍然非常強大，即便已經播出一年，觀眾們對他的喜愛依舊不減，仍持續期待著他下一部將與IU合作的《21世紀大君夫人》。



女主角金惠奫也即將有新作品《雖然今天開始是人類》與大家見面，並且睽違三年更將接演電影重返大螢幕，選擇了恐怖驚悚題材。並且在日前公布的百想藝術大賞入圍名單中，《背著善宰跑》更是讓金惠奫與邊佑錫都入圍了最佳男女主角的獎項，雖然入圍者實力都非常強勁，不過能夠進入入圍名單中，也讓喜愛這部作品與兩位演員的觀眾們相當驚喜。



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