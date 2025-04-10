《苦尽柑来遇见你》金明&英凡隔空再遇！IU暴风称赞李浚荣，也赞和郑恩地有CP感

《苦尽柑来遇见你》剧中，「金明」（IU 饰）和爱情长跑七年的男友「英凡」（李浚荣 饰）分手，悲伤情节让许多观众印象深刻，原本不熟悉「李浚荣」的观众对他也有了好奇。

李浚荣很快就有新戏《24小时健身俱乐部》要和大家见面，合作同为歌手出身的演员郑恩地，两人一同上了《十五夜频道》宣传，中途打给了IU电话连线！IU和李浚荣亲如姐弟，IU一接起电话就甜喊「啊浚荣啊」，IU和郑恩地还是1993年生的同龄好友，和郑恩地讲话语气丕变：「啊后辈nim！」郑恩地笑著恭敬打招呼：「啊前辈nim您好！」粉丝秒懂这招呼语可是两人之间的默契。

谈到《苦尽柑来遇见你》，郑恩地表示看了哭了有6小时，IU很有sense回应自己也要看《24小时健身俱乐部》笑6小时，还说自己看了当天发的《健身俱乐部》预告称赞很有趣、郑恩地和李浚荣很相配！



李浚荣小IU和郑恩地4岁（李1997生），IU回顾和李浚荣如何变熟的，表示和郑恩地熟的理由很像，都是歌手出身的演员。IU说一开始不知道李浚荣那么小，有时候觉得他讲话很可爱，有时候却很成熟，合作起来很舒适。此时主持人申元浩PD笑说：「话少又内向，但对姐姐们好像都很照顾？」李浚荣：「我很听姐姐的话……」郑恩地补充李浚荣很亲切，IU也认同他很会照顾人，「但因为太善良所以容易小心翼翼，所以我要他可以轻松一点对待自己，在彼此努力下很快就亲近了」。

申元浩PD突然一句「怎么看他的前景？」笑翻全场，没想到IU非常真挚的列出李浚荣今年已上档还有将上档的戏，从《我们的浪漫电影》、《苦尽柑来》、《健身俱乐部》到《弱美男英雄2》都记得！IU非常看好康庄大道就在李浚荣眼前，更称赞李浚荣无论反派还是正派都演得很好，郑恩地直点头认同，李浚荣在听著非常害羞：「谢谢努那！」



「我特别喜欢的两位成了戏剧男女主角，真是的，这个戏剧我一定会看，且一定会成功。」IU句句都是称赞，申元浩PD又发问：「会比宝剑红吗？」简直在挖坑XD，幸亏郑恩地飞快救援。IU更爆料李浚荣非常爱跳舞，下戏后也要去练舞，拱他和郑恩地可以合跳一下或合唱，直到最后仍说很期待两人化学反应。



▼《十五夜频道》「英凡」李浚荣打给「金明」IU（已定位47:00起）



▼说到「合唱」，直播隔天郑恩地和李浚荣还真的发了合唱〈晚餐歌〉影片！（延伸阅读：‎从脸到声音都有CP感！郑恩地&李浚荣《24小时健身俱乐部》播前先合唱〈晚餐歌〉！）



▼IU看好的《24小时健身俱乐部》就在30日首播，她看的最新预告片



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