終於等到啦！《機醫》「99s五人幫」＆「安治弘」金准韓將特別出演《機智住院醫生生活》，延續世界觀！

太期待了！屋哩「99s五人幫」繼參與《機智住院醫生生活》OST之後，也要特別出演啦！

今日（10）據韓媒 Joynews24 報導，《機智醫生生活》「99s五人幫」曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都和金准韓將特別出演《機智住院醫生生活》。



《機智住院醫生生活》是《機智的醫生生活》的衍生劇，講述在「鐘路律濟醫院」婦產科工作一年的住院醫師吳怡瑛（高允貞 飾）、表南京（申始雅 飾）、嚴梓日（姜有皙 飾）、金嗣緋（韓藝智飾）經過迂迴曲折成長爲大人的過程。不是律濟醫院本院，而是前往鐘路律濟醫院，描繪出更加廣闊的世界觀。特別是以婦產科爲中心，不僅講述醫生、護理師，還講述產婦、患者、監護人等到醫院就診的所有人的故事。



而「99s五人幫」和只出演第一季「安治弘」都將特別出演《機智住院醫生生活》，他們會以什麼樣的形式登場？讓觀眾們都超期待！ 此外，之前在律濟醫院的官方網站還公開「熊熊CP」楊碩亨（金大明 飾）和秋敏荷（安恩真 飾）結婚的消息，但...因為是愚人節那天發文，實在是讓人太好奇啦！在《機智住院醫生生活》會不會聽到兩人的結婚故事呢？



《機智住院醫生生活》由參與《請回答1988》、《機智醫生生活》金宋熙作家執筆，《Drama Special－污跡》、《為你心動》李民秀導演執導。《機智醫生生活》和《請回答》系列的申沅昊導演和李祐汀作家也作爲創作者參與其中，將在12日首播。

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