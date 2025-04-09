《野黨》姜河那繼《未生》再度合作朴海俊：「朴海俊跟我很相似」想要旗安84的生活模式

演員姜河那近期因宣傳電影新作《野黨》而接受多次訪問，《野黨》屬於一部犯罪動作片，劇情描述專門設計韓國毒品販子的中間人「野黨」，以及想要更深入權力核心的檢察官，以及把所有一切都押上而拘捕毒品犯罪的刑警，大家各自抱著不同目的，而交織在一起的故事。

這個名字《野黨》並不是一般在政治上所使用指在野黨的用語，而是毒販之間的地下用語，是一種項調查機關提出情報，並從中獲取金錢利益的中間人。而這也是姜河那在電視劇《未生》之後再度與朴海俊演員合作，雖然當時《未生》姜河那與朴海俊對戲同台的部分不多，沒能常常見面，但透過本次合作他透露與朴海俊變得更加親近，甚至覺得兩人有很多相似點。



姜河那表示，在現場看起來有點耗盡力氣的感覺，這點朴海俊跟他相當類似，還說兩人並非都是能量滿點而變得很熟悉，反而是因為一起低落的感覺，讓兩人的關係變好。而且兩人都是不太常跟別人聯絡的類型，姜河那自曝雖然有與朴海俊交換電話號碼，兩人還說好如果想到，就給對方發一個「點」看看吧！結果兩人從頭到尾都沒有給對方傳過任何一次訊息，相當好笑。



姜河那也多次表示自己平時的私生活型態與旗安84類似，他也公開表示很欣賞旗安84，有一種隨遇而安的感覺，如果節目中所看到的他就是實際的樣子，那就是我所追求的生活型態。姜河那說自己就想要那樣順其自然的生活，家中也不需要因為吃飯而擺個餐桌，因為嫌太麻煩了，有朋友來訪就一起坐在地上吃飯，也曾經聽到有人問他「你是旗安84嗎？」他不想公開日常生活，靜靜地躺在沙發上也沒有別人看到，如果不公開的話，姜河那許願能過著旗安84的生活。



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