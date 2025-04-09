《野党》姜河那继《未生》再度合作朴海俊：「朴海俊跟我很相似」想要旗安84的生活模式

演员姜河那近期因宣传电影新作《野党》而接受多次访问，《野党》属於一部犯罪动作片，剧情描述专门设计韩国毒品贩子的中间人「野党」，以及想要更深入权力核心的检察官，以及把所有一切都押上而拘捕毒品犯罪的刑警，大家各自抱著不同目的，而交织在一起的故事。

这个名字《野党》并不是一般在政治上所使用指在野党的用语，而是毒贩之间的地下用语，是一种项调查机关提出情报，并从中获取金钱利益的中间人。而这也是姜河那在电视剧《未生》之后再度与朴海俊演员合作，虽然当时《未生》姜河那与朴海俊对戏同台的部分不多，没能常常见面，但透过本次合作他透露与朴海俊变得更加亲近，甚至觉得两人有很多相似点。



姜河那表示，在现场看起来有点耗尽力气的感觉，这点朴海俊跟他相当类似，还说两人并非都是能量满点而变得很熟悉，反而是因为一起低落的感觉，让两人的关系变好。而且两人都是不太常跟别人联络的类型，姜河那自曝虽然有与朴海俊交换电话号码，两人还说好如果想到，就给对方发一个「点」看看吧！结果两人从头到尾都没有给对方传过任何一次讯息，相当好笑。



姜河那也多次表示自己平时的私生活型态与旗安84类似，他也公开表示很欣赏旗安84，有一种随遇而安的感觉，如果节目中所看到的他就是实际的样子，那就是我所追求的生活型态。姜河那说自己就想要那样顺其自然的生活，家中也不需要因为吃饭而摆个餐桌，因为嫌太麻烦了，有朋友来访就一起坐在地上吃饭，也曾经听到有人问他「你是旗安84吗？」他不想公开日常生活，静静地躺在沙发上也没有别人看到，如果不公开的话，姜河那许愿能过著旗安84的生活。



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