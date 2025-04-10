朴信惠 PARK SHIN HYE ASIA TOUR 「HYE , TALK」IN TAIPEI 售票資訊公告

韓國人氣女演員朴信惠即將於5月3日訪台，在台北CLAPPER STUDIO（三創展演廳）舉辦粉絲見面會【HYE , TALK】，這也是她相隔一年再次與台灣粉絲面對面，消息一出便讓粉絲興奮不已，顯示朴信惠在亞洲地區的高人氣依舊不減。

在今日釋出的問候影片中，朴信惠親自向粉絲打招呼，溫柔地說道：「時隔一年和大家問好，這段時間大家過得好嗎？我將會透過粉絲見面會再次與大家相見。自己有多想念大家，就代表我有多努力地在準備演出。讓我們在5月3日台北CLAPPER STUDIO見面吧！」短短幾句話透露出她對台灣粉絲的思念與誠意，也讓這場見面會更具溫度與期待感。



回顧朴信惠近年的演藝動態，2024年她主演的話題韓劇《來自地獄的法官》收視與口碑雙贏，再次證明她作為實力派演員的地位。劇中她一改過去甜美形象，詮釋一位被復仇心驅使的法官角色，展現出強烈的情感層次與爆發力，不僅獲得觀眾熱烈迴響，也為她贏得多項戲劇大獎肯定。



從早期的青春愛情劇《原來是美男》、《繼承者們》，到轉型後的《Doctors》以及近年的《低谷醫生》和《來自地獄的法官》，朴信惠逐步擴展戲路，挑戰更多元角色。除了在戲劇表現上持續創新，也活躍於公益與廣告領域，健康陽光的形象讓她成為多個品牌的代言人，她的影響力不僅限於韓國，也在整個亞洲圈穩固地位。

朴信惠這次來台舉辦見面會【HYE , TALK】，不止有豐富內容及驚喜環節，還有多項福利，讓粉絲能夠全方位感受到朴信惠的真誠與魅力。此次見面會的門票在全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站熱售中，見面會採全區對號入座，票價為新台幣4,380元，只要在4月24日前完成購票付款方可參與抽獎，凡購票者皆可參與歡送活動並獲贈限量小卡，還有機會抽中團體合照、簽名海報、簽名拍立得及簽名小卡等多項福利，獲獎名單將於4月28日公布，讓粉絲們引頸期盼。想知道更多相關訊息，請持續關注主辦單位D-SHOW的官方Facebook及Instagram！



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞