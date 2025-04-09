韓劇復仇女神回來囉！朴敏英公開大膽粉色精靈造型，新作化身「天才詐欺師」夢幻美貌擄獲人心

《和我老公結婚吧》人氣演員朴敏英以魅惑的外貌與「新角色」回歸消息同時公開，令粉絲們期待感倍增。PS：新劇《信用詐欺師KR》（另譯：行騙天下KR）

8日，朴敏英在個人Instagram上寫道：「《信用詐欺師KR》要來啦，coming soon」，並公開了多張照片。照片中的她宛如奇幻作品中的主角一般，散發著夢幻氛圍，令人目光無法移開。



她穿著華麗亮片圖示與透膚蕾絲細節結合而成的亮麗洋裝，極大化了她獨有的優雅與清新魅力。粉紅波浪長髮更添可愛感，隨意披在肩上的奶油色寬鬆外套為整體造型增添了一抹穩定時尚感。再搭配精緻的珠寶點綴，整體造型完成度更上一層樓。





此次朴敏英的造型融合高級感與浪漫氛圍，「粉紅女神」的形容不脛而走，視覺效果可說是無懈可擊。尤其透膚與亮片的組合，以及髮色的協調搭配，更加突顯她無可取代的女神氣質。

這次貼文同時也是她確定出演的新劇《信用詐欺師KR》的宣傳預告，令粉絲們的期待值飆升。該劇改編自2018年在日本播出的熱門電視劇《信用詐欺師JP》，講述三位性格迥異的詐欺高手，運用天馬行空的手段，對滿懷貪婪與慾望的人們進行詐騙的故事。

補充：《信用詐欺師JP》中長澤雅美飾演的達子，是一位天才詐欺師，背景相當神秘，團隊中的領袖 ，擁有絕佳的集中力，不管是多困難的專業知識，都能在短時間精通，個性天然又很愛撒嬌。



究竟朴敏英在《信用詐欺師KR》中會展現出什麼樣的魅力和人物設定來引領劇情，真的是讓人太好奇啦～～～。

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