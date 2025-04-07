【韓網熱門】一看就是真朋友！GD李洙赫私訊對話超傲嬌：「你喜歡的歌手除了我還有誰？」

李洙赫3年前採訪中說喜歡的歌手回歸了很開心，最近GD（G-Dragon，權志龍）看到這影片以為說的是自己，轉傳給了李洙赫kkk（GD粉絲、李洙赫粉絲、非粉都以為說的是GD或BIGBANG）。 但實際上，李洙赫當時說的並不是他XD
對話如下：
李洙赫：「是很久前的（採訪），好像是拍《還有明天》的時候吧。」
GD：「kkk那你說的是誰回歸啊？」
李洙赫：「瘋子，你以為說的是你自己，所以傳給我嗎？」
GD：「嗯。你喜歡的歌手除了我還有誰？ 搞清楚你的路線哦kkkk」
李洙赫將這段對話截圖PO到IG限動，評價道：「精神是正常的嗎？ 之前還以為已經正常了一點。 我還是擔心自己吧。」據網友推測，當時李洙赫說的「喜歡的歌手」應該是Adele愛黛兒XD
PS.不久後李洙赫又轉發了GD幫他宣傳新片《波瀾》的限動，評價道：「看來精神正常。 還是其實不正常、很辛苦呢？ 做了從沒做過的事呢，讓人怪感謝的。 」
韓國網友評論：
1. 語氣好好笑，散發著真朋友的氣息kkk
2. 誤會大了kkk
3. 我也以為說的是GD，還覺得很溫馨來的kkk
4. GD和亨敦在一起時主要扮演黏人的角色，和李洙赫在一起時雙方都很善妒kkkk
5. 「那小子喜歡的歌手除了我沒有別人」，就是這麼自信kkkk
6. GD吃醋的模樣超可愛kkk
7. 李洙赫看起來超傻眼
8. GD是不是也得了「是我病」啊kkkkk
9. 李洙赫真的是吸血鬼吧？ 3年前和現在完全一模一樣，難怪真朋友也會搞混
10. 其實李洙赫確實提到過GD，只不過是另一個採訪kkk
이혁수이미친자식이권지용을너무사랑함................................... pic.twitter.com/Zo7FQADMkt— 궤적 (@dragondragme) March 14, 2025
11. 《Good Day》裡GD問李洙赫究竟要不要唱歌，李洙赫一臉沒有靈魂的表情，超好笑kkk他倆的關係莫名有趣
12. 一般人發現說的不是自己時，應該會感到尷尬吧？ GD卻是反問「除了我還喜歡哪個歌手」kkkk
13. GD那個理直氣壯的「嗯」超好笑kkk太可愛啦
14. 拜託，GD和李洙赫一起拍個綜藝吧！
出處：https://theqoo.net/hot/3683959088
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