【韓網熱門】一看就是真朋友！GD李洙赫私訊對話超傲嬌：「你喜歡的歌手除了我還有誰？」

李洙赫3年前採訪中說喜歡的歌手回歸了很開心，最近GD（G-Dragon，權志龍）看到這影片以為說的是自己，轉傳給了李洙赫kkk（GD粉絲、李洙赫粉絲、非粉都以為說的是GD或BIGBANG）。 但實際上，李洙赫當時說的並不是他XD

對話如下：

李洙赫：「是很久前的（採訪），好像是拍《還有明天》的時候吧。」

GD：「kkk那你說的是誰回歸啊？」

李洙赫：「瘋子，你以為說的是你自己，所以傳給我嗎？」

GD：「嗯。你喜歡的歌手除了我還有誰？ 搞清楚你的路線哦kkkk」



李洙赫將這段對話截圖PO到IG限動，評價道：「精神是正常的嗎？ 之前還以為已經正常了一點。 我還是擔心自己吧。」據網友推測，當時李洙赫說的「喜歡的歌手」應該是Adele愛黛兒XD



PS.不久後李洙赫又轉發了GD幫他宣傳新片《波瀾》的限動，評價道：「看來精神正常。 還是其實不正常、很辛苦呢？ 做了從沒做過的事呢，讓人怪感謝的。 」



韓國網友評論：

1. 語氣好好笑，散發著真朋友的氣息kkk

2. 誤會大了kkk

3. 我也以為說的是GD，還覺得很溫馨來的kkk

4. GD和亨敦在一起時主要扮演黏人的角色，和李洙赫在一起時雙方都很善妒kkkk

5. 「那小子喜歡的歌手除了我沒有別人」，就是這麼自信kkkk

6. GD吃醋的模樣超可愛kkk

7. 李洙赫看起來超傻眼

8. GD是不是也得了「是我病」啊kkkkk

9. 李洙赫真的是吸血鬼吧？ 3年前和現在完全一模一樣，難怪真朋友也會搞混

10. 其實李洙赫確實提到過GD，只不過是另一個採訪kkk



11. 《Good Day》裡GD問李洙赫究竟要不要唱歌，李洙赫一臉沒有靈魂的表情，超好笑kkk他倆的關係莫名有趣

12. 一般人發現說的不是自己時，應該會感到尷尬吧？ GD卻是反問「除了我還喜歡哪個歌手」kkkk

13. GD那個理直氣壯的「嗯」超好笑kkk太可愛啦

14. 拜託，GD和李洙赫一起拍個綜藝吧！

出處：https://theqoo.net/hot/3683959088

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