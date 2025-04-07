《Biong Biong地球娛樂室》第三季確定25日首播 ！四姊妹變成祕密要員，羅PD超熱衷扮演自己角色 XD

2022年首次亮相的《Biong Biong地球娛樂室》，MZ一代的李恩智、OH MY GIRL MIMI、李泳知、IVE安俞真與羅暎錫PD相遇，在高度的話題性中抓住MZ觀眾的心。

特別是成員們讓綜藝老手製作組驚慌失措，她們霸氣和熱情洋溢的樣子帶來超多笑點，節目成爲不少觀眾的「飯友」。第一季播出受到很多人的喜愛，2023年第二季依舊帶來許多話題。結束後讓不少觀眾敲碗第三季，等了2年終於等到，確定在本月25日播出啦！



《Biong Biong地球娛樂室》第三季中，李恩智、MIMI、李泳知、安俞真變身爲祕密要員，拼命捕獲拿著玉皇大帝法人卡逃跑的「兔瓏」。海報中，為了找到「兔瓏」，他們手上拿著擴音器、相機、手機、巧克力等不同的武器。



首版預告中，真的像一部動作諜報片！從代號爲「安有名（NOT FAMOUS）」的安俞真開始，「李龍洙（NUMBER OF USERS）」李恩智、「李英哲（ LEE）」李泳知、「金美冠（GIVE ME PIPE）」MIMI 等在首爾隱祕行動的要員們縱橫各地。



接著在阿布達比聞到花香的李恩智說：「有人在這裡下毒了。」開始陷入情景劇後，安俞真、李泳知也立刻投入其中 XD 另外，在里斯本追蹤「兔瓏」的要員們發現一位老人（羅PD），要員們說著：「外貌有點...」、「不過...PD Nim真的很努力在生活呢」的話，但忠於角色的羅PD否定自己是PD的本質「我不是羅PD」，引發爆笑！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞