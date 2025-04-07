朴恩斌「瘋批演技」震撼外媒！Disney+《狂醫魔徒》登全球韓劇冠軍寶座

Disney+原創韓劇《狂醫魔徒》（編劇金善熙、導演金正賢）再創驚人紀錄！根據7日最新數據，該劇成為Disney+全球及亞太區「韓國內容觀看榜」收視最高的劇作，主演朴恩斌飾演的反社會人格天才醫生「鄭世玉」更以瘋狂演技引發外媒狂熱關注。

朴恩斌近日接受《Forbes》美國版獨家專訪時，透露為詮釋這個複雜角色下足苦工：「身為演員，理解一個全新角色的生命深度永遠是最有趣的挑戰。 讀劇本時，我專注於捕捉世玉的核心情感，從多角度剖析她的行為動機，甚至深入研究反社會人格障礙特徵。」她坦言這個角色難以完全理解，「我的目標是讓觀眾既感受到她的極端，又忍不住想更深入探究」。



談及劇中最吸引人的看點，朴恩斌興奮表示：「世玉與導師德熙（薛景求 飾）之間無法簡單定義的微妙關係，以及兩人激烈交鋒的心理戰令人著迷。 這絕對是影史未見的師徒對決！」她也特別感謝全球觀眾：「能讓世界各地的人們同步觀看並討論同一部作品，是這個時代最美好的事，這些珍貴經驗都將成為我演員之路的養分。」



該劇強勢席捲海外媒體版圖，《Hollywood Insider》盛讚：「令人屏息的緊張節奏將觀眾推向沉浸式觀劇巔峰」； 英國權威音樂媒體NME更以「跨越類型框架的藝術品誕生」高度評價。



作為醫療驚悚劇，《狂醫魔徒》講述天才醫生世玉與曾摧毀她人生的恩師德熙重逢後，展開瘋狂對決的故事，憑藉燒腦劇情與朴恩斌突破性的暗黑演技獲封「2024最上頭神劇」，最終兩集（7、8集）將於9日壓軸上線。

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