單眼皮男神崩壞？孔明眼窩突變深邃雙眼皮，引網友激辯！醫曝「骨相魔法」暗藏30年真相

以單眼皮形象深入人心的演員孔明，近期因眼部輪廓的微妙轉變成為網路焦點。

最近的活動中，粉絲發現孔明原本標誌性的單眼皮悄然蛻變為深邃雙眼皮，搭配其本就明亮的杏眼更顯神采飛揚。 對此，網友掀起「整容疑雲VS自然進化」的熱烈討論。



網友通過對比孔明歷年影視作品發現，推測其雙眼皮線條是隨著眼窩逐漸加深自然顯現。 粉絲留言驚歎：「原本就擁有令人羨慕的大眼睛，現在更添靈動感！」、「果然骨相變化才是最佳整容術」等。 不少網友還分享相似經歷，稱隨著面部脂肪減少或年齡增長，單眼皮自動轉為雙眼皮的現象並不罕見。



韓國花式滑冰女王金妍兒的眼部變化為此現象提供佐證。 退役後公開亮相時，她曾因明顯加深的雙眼皮陷入整形爭議，最終在2022年通過個人SNS澄清「這是隨著面部骨骼變化自然形成的」。 兩位公眾人物的案例引發醫學專家討論，首爾大學醫院整形外科教授指出：「亞洲人眼窩脂肪隨年齡流失，確實可能形成新的眼皮褶皺。」



此外，孔明攜新作《我死的一週前》強勢回歸。 這部TVING原創劇集定檔5月3日，講述逃避現實的少女熙完（金敏荷 飾）與化身陰間使者的初戀藍雨（孔明 飾）之間跨越生死的奇幻愛戀。 此外，其參演的Netflix電影《捲捲初戀》（《고백의 역사》）也將於年內上線，雙重作品加持令粉絲直呼「顏值與演技雙重暴擊」。



從《獨酒男女》到《浪漫的體質》，始終以獨特單眼皮魅力示人的孔明，如今憑藉自然蛻變的新形象再度印證「演員的多變可能性」。

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