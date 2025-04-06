EXO KAI服兵役「朝九晚六」領悟上班族心情，回歸後嚴防加班：「週五連空氣都不同！」多同事留言讚「認真又親切」

EXO成員KAI今年2月10日退伍回歸演藝圈，不久前出演了張度練主持的網綜《Salon Drip 2》大聊服役期間的趣聞，看起來從身體到精神狀態都健康開朗了很多~

KAI因健康原因服替代役，在失智症支援中心提供服務，有生以來第一次過上了上班族的規律生活，感慨良多：「作為KAI生活時不知道第二天要做什麼，都在忙著度過當天。但當我作為金鐘仁時，生活變得很有計劃！」



KAI介紹週一到週五的每日流程：8點起床，騎腳踏車或搭公車上班，9點到服務地點，幫老師照顧老人和授課，在固定時間做固定任務，6點下班後小睡10到20分鐘，然後去健身房。神奇的是，KAI甚至記住了搭同一班公車的人的面孔，每天在同一個區間遇見同一位很有時尚感的大嬸；一口氣預約了兩年的健身房教練，努力運動後體重從64kg漲到78kg！復出後練習跳舞時，舞者們都發覺他變大只了XD



KAI坦言娛樂產業工作起來不分晝夜，經常要夜間錄音練舞等等，服兵役後終於體會到週末雙休的重要性，以及上班族所說的「燃燒的星期五」（週五晚上喝酒玩嗨釋放壓力）：「從週五開始，空氣都變得不一樣了，超想趕快回家。」「 從前不明白員工們的感受，現在如果6點之後還有員工沒下班，我會感到非常抱歉！」KAI還會督促職員不要忘記休假，真的相當體貼了XD



KAI服兵役期間接觸的都是鐘情trot歌手的老年人，完全沒人知道他的人氣地位，基本把他當做可愛孫子看待，KAI也因此度過了頗為自在的工作時光，還憑藉認真努力的表現贏得了5日休假，並且準備在開演唱會時把員工們都邀請過來。



節目留言區有很多同在失智支援中心工作的人的留言，一致稱讚KAI優秀認真，如「我看到的鐘仁對於很小的事也很有責任感和sense，對待老人家一直很親切積極，就算不做歌手，無論做什麼都會成功的」、「（KAI）長時間誠實盡責地履行了服役義務。 不只是對同事們，對來訪的長輩們也總是很親切，從我服替代役的第一天到退伍那一天，對他的回憶一直都是滿滿的美好」、「最近午餐時間沒有鐘仁，確實很無聊呢，請大家多多支持他，真的是非常端正的男子漢」。



此外，KAI在4月3日發行了迷你四輯先公開曲《Adult Swim》，以濃濃夏日感展現火辣魅力：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞