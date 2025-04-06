EXO KAI服兵役「朝九晚六」领悟上班族心情，回归后严防加班：「周五连空气都不同！」多同事留言赞「认真又亲切」

EXO成员KAI今年2月10日退伍回归演艺圈，不久前出演了张度练主持的网综《Salon Drip 2》大聊服役期间的趣闻，看起来从身体到精神状态都健康开朗了很多~

KAI因健康原因服替代役，在失智症支援中心提供服务，有生以来第一次过上了上班族的规律生活，感慨良多：「作为KAI生活时不知道第二天要做什么，都在忙著度过当天。但当我作为金钟仁时，生活变得很有计划！」



KAI介绍周一到周五的每日流程：8点起床，骑脚踏车或搭公车上班，9点到服务地点，帮老师照顾老人和授课，在固定时间做固定任务，6点下班后小睡10到20分钟，然后去健身房。神奇的是，KAI甚至记住了搭同一班公车的人的面孔，每天在同一个区间遇见同一位很有时尚感的大婶；一口气预约了两年的健身房教练，努力运动后体重从64kg涨到78kg！复出后练习跳舞时，舞者们都发觉他变大只了XD



KAI坦言娱乐产业工作起来不分昼夜，经常要夜间录音练舞等等，服兵役后终於体会到周末双休的重要性，以及上班族所说的「燃烧的星期五」（周五晚上喝酒玩嗨释放压力）：「从周五开始，空气都变得不一样了，超想赶快回家。」「 从前不明白员工们的感受，现在如果6点之后还有员工没下班，我会感到非常抱歉！」KAI还会督促职员不要忘记休假，真的相当体贴了XD



KAI服兵役期间接触的都是钟情trot歌手的老年人，完全没人知道他的人气地位，基本把他当做可爱孙子看待，KAI也因此度过了颇为自在的工作时光，还凭藉认真努力的表现赢得了5日休假，并且准备在开演唱会时把员工们都邀请过来。



节目留言区有很多同在失智支援中心工作的人的留言，一致称赞KAI优秀认真，如「我看到的钟仁对於很小的事也很有责任感和sense，对待老人家一直很亲切积极，就算不做歌手，无论做什么都会成功的」、「（KAI）长时间诚实尽责地履行了服役义务。 不只是对同事们，对来访的长辈们也总是很亲切，从我服替代役的第一天到退伍那一天，对他的回忆一直都是满满的美好」、「最近午餐时间没有钟仁，确实很无聊呢，请大家多多支持他，真的是非常端正的男子汉」。



此外，KAI在4月3日发行了迷你四辑先公开曲《Adult Swim》，以浓浓夏日感展现火辣魅力：



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻