Super Junior神童憶過往，曾擠到在台下跳舞！上廁所還被女粉提醒：車走了

Super Junior神童與銀赫日前一同登上《脫掉鞋子恢單4Men》閒聊，聊到隊上Center（中心位）話題，神童便聊到早期「很邊緣」一事。
神童坦言從來沒當過Center，Center通常是始源或東海，對他們當Center無話可說，不是自己也無所謂，但透露「也會有明明不太擅長的成員偷偷往中間站」，這時就會被經紀人提醒「來，位置換一下」、「神童到旁邊一點」。銀赫對此補充解釋，因為成員很多，所以站太旁邊其實攝影機拍不到。
攝影機拍不到就算了，神童還說出道的時候上過廣播節目公開演出，當時的公開演出不是在一般搭建的舞台，而是在卡車搭建的舞台（舞台車），而他們Super Junior是最多成員的團（12、13人，圭賢稍晚加入），因為空間不夠，所以只有他一人在台下表演，他還自嘲：「反正沒有我的Part（演唱Part）！」
還有，銀赫說早期Super Junior是三台保母車，因為活動很多大家也暈頭轉向沒注意，通常是經紀人大概看一下誰誰誰上車了就開走，結果有一次他們竟在追車的粉絲群裡看到一個熟悉身影……神童在追車！
「真的很好笑。我明明就跟經紀人說了！說我要去廁所。」神童娓娓道來，描述自己小便到一半就聽到外頭急促地敲門聲，女粉絲大喊提醒：「歐巴你們的車出發了！」他還記得所以情景，生動地演繹他一邊繫皮帶一邊追車，大概跑了50公尺！故事笑翻全場了。
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