BoA在全炫茂家醉酒直播，曖昧捏臉+無禮發言引爭議：「朴娜勑不配和歐巴交往」

昨晚8點左右，全炫茂在家透過IG進行直播，歌手BoA也在現場，兩人都因醉酒而臉頰泛紅，言行親暱大膽令人不安，還提到與全炫茂有緋聞的女諧星朴娜勑，BoA坦言自己講話風格火辣直接、適合當直播主。

全炫茂表示在BoA建議下開了人生第一次直播，第一次直播5分鐘就結束，隨後開啟第二次直播回答觀眾提問，總計直播了20分鐘。

有觀眾問全炫茂和朴娜勑是否真的在交往，BoA搶答：「我覺得不會。」全炫茂：「我都還沒回答耶！請馬上刪除。」BoA表示兩人不可能在一起，全炫茂問是覺得朴娜勑可惜嗎，BoA：「不，我覺得歐巴可惜。」全炫茂提醒現在正在直播，BoA表示無所謂：「我是適合AfreecaTV的人。」（*韓國最大的實況直播平台）



全炫茂建議BoA出演《我獨自生活》，BoA表示如果可以跟全炫茂交換房子一天就同意出演，隨後開始評價全炫茂的家居裝潢糟糕，客用洗手間不夠乾淨、即便用蠟燭也無法壓制噁心的氣味，全炫茂打圓場說是為了讓人清醒。BoA又說房間裡堆了太多物品、十分凌亂，全炫茂說那些是用心擺放的獎盃，BoA：「連獎盃在哪都看不到。 我們應該過得舒適愉快。」



BoA說全炫茂只露出半邊臉時很像李章宇，全炫茂表示以後只用半張臉活動好了。有粉絲表示上司很糟糕、詢問如何在工作中減輕壓力，BoA：「乾脆辭職吧。開玩笑啦，我上班時如果遇到和自己意見不一致的上司，某種程度上需要假裝配合。」全炫茂也表示同意。

有觀眾問兩人是否喝酒了，BoA舉起酒杯說是的，但全炫茂一直否認稱喝的是大麥茶、只是表演喝醉而已。BoA不滿地表示：「什麼大麥茶，現在大家也應該知道了。」還用手捏住全炫茂泛紅的兩頰：「歐巴，對不起，我們喝酒這件事已經被發現了。」



直播後半段多次有電話打進來，全炫茂表示是經紀人在著急、公司已經亂成一鍋粥，隨後結束了直播。

有網友表示兩人看起來關係很好、醉後反應很可愛，雖然當事人酒醒後可能會後悔，但至少看的人很開心。也有人批評兩人酒後失態，關於其他藝人的貶低發言更是無禮。



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