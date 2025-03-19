BIGBANG前成員勝利，這次瞄準中國市場？被捕捉到現身於杭州夜店，引爆網友討論！

19日，中國媒體搜狐娛樂報導稱：「勝利現身杭州某間夜店」並公開了他的最新近況，並傳出了他正在尋求進軍中國市場的機會。

據報導，勝利在杭州的一間夜店被目擊，並且「他在保鏢護衛下進入會場。雖然他低著頭，全程保持沉默，但仍吸引了大批粉絲圍觀，場面熱烈，甚至有粉絲尖叫不已。」



然而，有外媒對此持負面看法。該媒體指出：「若要正常從事文化藝術活動，必須向文化部門註冊。」此外，還強調：「勝利曾因賣淫、賭博等犯罪行為在韓國被判有罪。儘管如此，他仍試圖重返中國市場並賺取收益，這無疑是對中國法律與道德的公然挑戰。」



中國網友留言：「能不能別讓他出現在我們國家」、「怎麼可以允許劣跡藝人入境？」、「居然還有人尖叫，就很離譜」、「請限制入境，嚴查相關夜店」、「上中國來拉皮條了」、「官方就應該設置好黑名單吧」、「這種人居然還有粉絲，太誇張了」



回顧過去，勝利是2018年11月爆發的「Burning Sun」事件核心人物。他經過近一年的調查後，於2020年1月被不拘留起訴。勝利被控九項罪名，包括常習賭博、賣淫、介紹賣淫、違反《性暴力犯罪處罰特例法》、違反《外匯交易法》、違反《食品衛生法》、業務侵占、違反《特定經濟犯罪加重處罰法》（侵占）、特殊暴力教唆等，最終被判處1年6個月有期徒刑。

服刑期間，他從國軍監獄轉至驪州監獄，最終於2023年2月9日刑滿出獄。



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