李昇基在與前公司Hook娛樂的對抗中勝訴！獲得5.8億賠償金：「希望後輩們不要陷入這種惡性循環之中」

歌手兼演員的李昇基對前經紀公司Hook娛樂提出的結算金訴訟中，最終迎來了勝訴。

今天（4日）下午，於首爾中央地方法院民事合議第20部，針對Hook娛樂向李昇基提出約9億韓元的「債務不存在確認訴訟」的宣判審理正式進行。



法院當天判決：「綠蛇傳媒（초록뱀，Hook娛樂更名後的公司名稱）應支付李昇基5億8137萬韓元及其延遲利息，至於綠蛇傳媒其餘的報酬請求與反訴部分全數駁回。」

先前，李昇基於2022年11月指控Hook娛樂未正確結算音源收益，對Hook代表權真英與財務負責理事等人，提出涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰等相關法律》（業務上侵占、詐欺）的刑事告訴。



對此，Hook娛樂曾向李昇基支付了54億韓元的結算金，而李昇基扣除訴訟費用後，將剩餘的50億韓元捐贈社會。當時Hook主張，已支付的54億中包含13億的既有結算金與41億的未結音源收益與利息，反而認為曾過度支付李昇基廣告收益，應追回部分金額。

對此，李昇基表示，自2009年到2022年間的音源收益約為96億韓元，反而應再獲得約30億韓元的廣告收益等結算金。

在去年5月，李昇基親自出席了該訴訟的第二次審理，表示：「對於一直信任的公司與權代表長期以來欺騙我這件事，感到極大的背叛。」



接著在第三次辯論中，公開了2022年8月李昇基與Hook娛樂某A理事之間的錄音檔。根據錄音，A理事強調李昇基是「負收益歌手」，並提到：「雖然不至於像用蘋果箱裝錢那樣誇張，但當時確實有這樣的狀況。因為行銷費太高了。」、「給記者們一點錢什麼的，現在也還是這樣在做。」以此提及用於宣傳的業務支出。但當時負責媒體應對的B理事則反駁：「關於我們向記者提供金錢或其他貴重物品的說法，並非事實。」

到了11月進行的第四次審理中，李昇基以被告身分出席，並向法院懇請：「請關照我們...這些像我一樣的後輩藝人，讓他們不再因結算問題而陷入痛苦的惡性循環中。」

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