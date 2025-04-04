《好搭檔》確認製作第2季，張娜拉&南志鉉收到邀請！求原班人馬回歸？！

SBS人氣劇《好搭檔》已確定製作第二季。

據JTBC娛樂新聞獨家報導，《好搭檔》的製作公司Studio S最近決定製作第二季，並已開始籌備工作。



第一季的主演張娜拉、南志鉉已收到製作方的邀請，目前正在考慮是否出演。 製作團隊計畫於秋季開拍，並正在具體安排日程。SBS相關人士表示：「確定會製作第二季，不過目前仍處於製作初期，關於播出時間、拍攝日程及演員陣容等尚未確定，仍在持續討論中。」

《好搭檔》於去年7月至9月播出，是一部講述離婚專業律師日常生活的法庭劇，憑藉緊湊的劇情，演員們的精湛演技，以及專業且貼近生活的敘事，備受觀眾好評，最高收視率達17.7%，人氣十分火爆。張娜拉和南志鉉分別飾演明星離婚律師「車恩京」和充滿熱情的新人律師「韓宥利」，兩人展現了深厚的默契，贏得觀眾喜愛。 憑藉觀眾的熱烈支持，張娜拉在去年SBS演技大賞上榮獲大賞，南志鉉則獲得最優秀演技獎。



由於兩位主演對該劇懷有深厚的感情，主角選角工作預計會順利進行。 張娜拉和南志鉉均在終映採訪中表達對第二季的期待，表示「希望能製作第二季」。

第二季預計將展現第一季結尾中張娜拉與南志鉉作為對立律師相遇後的關係變化等全新內容，令觀眾倍感期待。



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