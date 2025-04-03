車銀優大螢幕出道！搭姜河那&金英光&韓善伙主演青春友情動作喜劇《Fist Ride》

今日有消息稱車銀優將與姜河那、金英光、韓善伙一同主演電影《Fist Ride》，所屬社隨即確認了這一消息。 這是車銀優在客串兩部電影《噗通噗通我的人生》《音爆浩劫》之後，首次正式進軍大螢幕的出道之作。

電影《First Ride》講述四位擁有多年深厚友情的朋友，在年滿30歲之際首次一起出國旅行，並在旅途中經歷的種種故事。 據悉該片不僅有反派角色，還有動作打戲等元素，屬於較大規模的喜劇電影，讓人充滿期待。



主演之一姜河那曾與導演南大中合作浪漫喜劇片《30日》，早在一年前便基於對導演的信任確定出演。 隨後，車銀優、金英光、姜永錫、韓善伙等青春陣容也相繼加盟，並於上月28日正式開機。

值得一提的是，這是男團ASTRO成員車銀優在演員賽道上首次擔任電影主角。 車銀優曾在2014年的《噗通噗通我的人生》和2022年的《音爆浩劫》兩部電影中短暫亮相，但並非主導整部作品的角色。





而《First Ride》以姜河那為首，四位朋友共同擔綱主角，車銀優作為核心人物之一，表現備受矚目。 此外，他選擇以喜劇作為首部主演電影，也展現了勇於挑戰的精神，讓人期待他的全新演技風格。

目前車銀優正在拍攝Netflix新劇《The Wonder Fools》，《First Ride》的拍攝同步進行，預計在入伍前持續展開多樣的活動，馬不停蹄地活躍於演藝圈。《The Wonder Fools》由車銀優朴恩斌、金海淑主演，在末日論盛行的1999年，是一部超能力動作喜劇，講述末日論盛行的1999年，一群毫不起眼的街坊小人物因意外事件獲得超能力，並與威脅海星市和平的反派展開對決。 由《非常律師禹英禑》、《浪漫醫生金師傅3》的劉仁植導演執導，《雞不可失》的許多重編劇執筆，預計明年上架。



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