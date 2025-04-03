六人組合BOYNEXTDOOR展現鄰家親和魅力！國台語雙聲帶表達對ONEDOOR心聲〜許願前進台北大巨蛋！

韓國HYBE旗下KOZ娛樂由Zico打造的青春男子團體BOYNEXTDOOR，由JAEHYUN、SUNGHO、RIWOO、LEEHAN、TAESAN、WOONHAK六人組成，在出道即將滿兩年的今日來台舉辦專場演唱會，聽見門票秒殺的消息，也露出了開心笑容。

被問到如同團名BOYNEXTDOOR給人的感覺，團員中誰最有鄰家男孩的親和氣息呢？坐在後排的老么WOONHAK有點害羞地回答是自己，而覺得成員中是否有覺得誰在某些瞬間最帥氣呢？LEEHAN先是表示其實成員們都非常帥氣，尤其是在舞台上揮灑汗水表演的時候，不過如果一定要選出一個人的話，LEEHAN則是毫不猶豫說：「在舞台上最帥的就是我自己！」相當有自信的發言。









BOYNEXTDOOR被問到團隊中有沒有哪位成員是美食家或者是食量超大的大衛王呢？SUNGHO回答美食家應該是RIWOO，不過RIWOO也相當嚴格地管理自己的身材，所以如果不是很好吃的美食，他絕對不會多吃。RIWOO則表示上次來台曾經吃到鳳梨酥令他難忘，這次也希望ONEDOOR能多多推薦他好吃的在地美食喔！









剛出道接近2年的時間，曾來台參與拼盤演唱會，本次舉行專場演出，聽聞票房秒殺的他們，也非常感謝粉絲們的支持，TAESAN也特別感謝大家遠道而來觀賞他們的演出，希望這一次演出能夠給大家留下深刻印象，如果下次有機會再來台，也許願在台北大巨蛋舉辦演唱會！而出道將滿兩年的他們也將發行新專輯，也希望ONEDOOR們會喜歡他們在音樂上努力的成果。









BOYNEXTDOOR也相當有誠意，為了與ONEDOOR拉近距離也學習國台語的問候，LEEHAN說「ONEDOOR水喔！」TAESAN也接著喊「ONEDOOR超讚！」老么WOONHAK則是說著流行語「要確ㄟ〜」還重複了好幾次想問現場媒體們是否發音正確，RIWOO則學會了「素（是）的！」SUNGHO也說了句台語「乾蝦〜」也學習翻譯老師指導的第一個字尾合起嘴巴更標準，而中文最好的JAEHYUN則是先說「ONEDOOR是我的青春！」然後也說了句台語「揪甘心〜」六人誠意十足。



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