车银优大萤幕出道！搭姜河那&金英光&韩善伙主演青春友情动作喜剧《Fist Ride》

今日有消息称车银优将与姜河那、金英光、韩善伙一同主演电影《Fist Ride》，所属社随即确认了这一消息。 这是车银优在客串两部电影《噗通噗通我的人生》《音爆浩劫》之后，首次正式进军大萤幕的出道之作。

电影《First Ride》讲述四位拥有多年深厚友情的朋友，在年满30岁之际首次一起出国旅行，并在旅途中经历的种种故事。 据悉该片不仅有反派角色，还有动作打戏等元素，属於较大规模的喜剧电影，让人充满期待。



主演之一姜河那曾与导演南大中合作浪漫喜剧片《30日》，早在一年前便基於对导演的信任确定出演。 随后，车银优、金英光、姜永锡、韩善伙等青春阵容也相继加盟，并於上月28日正式开机。

值得一提的是，这是男团ASTRO成员车银优在演员赛道上首次担任电影主角。 车银优曾在2014年的《噗通噗通我的人生》和2022年的《音爆浩劫》两部电影中短暂亮相，但并非主导整部作品的角色。





而《First Ride》以姜河那为首，四位朋友共同担纲主角，车银优作为核心人物之一，表现备受瞩目。 此外，他选择以喜剧作为首部主演电影，也展现了勇於挑战的精神，让人期待他的全新演技风格。

目前车银优正在拍摄Netflix新剧《The Wonder Fools》，《First Ride》的拍摄同步进行，预计在入伍前持续展开多样的活动，马不停蹄地活跃於演艺圈。《The Wonder Fools》由车银优朴恩斌、金海淑主演，在末日论盛行的1999年，是一部超能力动作喜剧，讲述末日论盛行的1999年，一群毫不起眼的街坊小人物因意外事件获得超能力，并与威胁海星市和平的反派展开对决。 由《非常律师禹英禑》、《浪漫医生金师傅3》的刘仁植导演执导，《鸡不可失》的许多重编剧执笔，预计明年上架。



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