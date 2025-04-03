【韓網熱門】住在澳洲的YTR談澳洲意外地憂鬱症高發的原因，與韓國剛好相反！網建議「快來韓打工度假」

住在澳大利亞的韓國YTR「느네언니」表示，澳大利亞其實有很多憂鬱症患者，原因是生活太安逸了！！！

安逸意味著無聊，過度也不是好事。 韓國人因為過度疲勞、生活壓力大、每天被工作追趕而患上憂鬱症，澳洲人正相反，時薪是韓國2倍的30美元，每天稍微工作就能賺到30萬（韓元）可以回家了，玩一段時間後沒錢了再去賺個30萬，不管做什麼都薪水很高，人就會變得懶惰、失去目標意識。 而且即便混日子也不會被人說三道四，因為大家都這樣。 有的人過得很開心，有的人則質疑生活的意義：「每天這樣喝酒真的對嗎？」於是變得憂鬱悲傷。 簡單來說就是分為兩類：享受安逸的人，陷入無力感的人。



韓國網友評論：

1. 我應該出生在澳洲ᅮᅮ

2. 我超愛無聊，有自信把懶惰的日子過得非常好

3. 韓國是有趣的地獄，澳洲是無聊的天國...

4. 對於那些安逸的澳洲人，推薦來韓國打工度假...

5. 只有我們羨慕他們，他們不會羨慕我們

6. 再怎樣也比累得要死還賺不到錢要好吧...

7. 在韓國根本沒空無聊hhhhh

8. 小時候在澳洲住過幾個月homestay，真的很安逸很好。 而且超多party... 明明只是國小生

9. 移民澳洲的人說，他的小孩們覺得首爾太好玩，每到放假就吵著要去韓國。 而住在韓國的侄子們則覺得澳洲很好玩，每到假期就想去澳洲kkkk

10. 我總是被「一定要成功」的強迫觀念折磨，睡滿7小時都會覺得自己太懶惰，這讓我很痛苦 ᅲᅲ 真的好羨慕 ᅲᅲ

11. 所以疲憊的韓國人去澳洲打工度假就會獲得療癒kkkk

12. 哇，這不就是烏托邦嗎

13. 我喜歡韓國，夠刺激！

14. 賺了錢也沒什麼可玩的，太無聊了

15. 物價和月租也是2倍...

16. 住紐西蘭時感覺當地人也這樣kkk他們反而憧憬紐約那樣的高強度大都市

17. 我就住在澳洲，完全沒有共鳴kkk每個人生活的地方都不一樣啊

18. 住墨爾本的親戚說她根本胡扯kkkk忙得要死... 城市裡都一樣吧。 去鄉下生活都很安靜...

19. 我朋友在夏威夷開餐廳，職員工作一個月就辭職了，問他接下來要做什麼，他說要用賺的錢玩6個月kk說自己工作得太辛苦了... 因為都是這種文化，所以超難找到職員

20. 蟲子是唯一（也是最大）阻力

出處：https://theqoo.net/hot/3677761888

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