金秀賢爭議風暴！丁海寅陷「88Line」站隊危機、任時完清空IG疑切割

隨著演員金秀賢因私生活爭議陷入輿論風暴，與其私交甚篤的「88Line」成員們意外捲入公眾視線。 近期因持續關注金秀賢IG賬號而遭網友圍攻的丁海寅，與選擇清空社交平台關注列表的任時完，雙雙成為輿論焦點。

丁海寅近日頻繁收到網友留言，要求其取消對同齡好友金秀賢的社交媒體關注。 作為MBC綜藝《Good Day》中結成的「88Line」成員之一，丁海寅與金秀賢、任時完、李洙赫、光熙及G-Dragon因1988年出生的共同標籤建立深厚情誼。 然而隨著金秀賢陷入涉嫌在金賽綸未成年時就交往的爭議，不僅多個個人代言無法續約、待播作品停擺，其在《Good Day》的露臉畫面更遭全面刪除，連帶節目中展現兄弟情的成員們都處境尷尬。



儘管《Good Day》的嘉賓曹世鎬被傳跟進取消關注，但經查證其從未關注過金秀賢，顯示外界對明星社交關係的過度解讀。

部份網友質疑丁海寅持續關注的行為等同「變相支持」，此種論調在任時完採取行動後更顯激烈。 同屬「88Line」的任時完近日將IG關注人數從87人驟減至僅保留所屬社「Plum A&C」官方賬號，此舉被解讀為與陷入爭議的金秀賢切割。 值得關注的是，任時完在全球擁有374萬追蹤者的賬號此前長期維持穩定社交圈，此次大規模清理關注列表引發諸多猜測。 節目中與金秀賢互動密切的畫面，更讓此舉蒙上現實友情變數的陰影。



丁海寅本無過錯，卻因同齡朋友的風波被推上風口浪尖。 其社交賬號成為道德審判場域，凸顯明星網絡互動已成公眾監督標的。 雖然「取消關注」與立場表態不存在必然關聯，但在輿論狂潮下，單純的社交行為已被賦予複雜意涵。



社交賬號已成為道德審判場域，明星網路互動已成公眾監督標對象！#金秀賢 #丁海寅 #任時完

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