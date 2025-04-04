《好搭档》确认制作第2季，张娜拉&南志铉收到邀请！求原班人马回归？！

SBS人气剧《好搭档》已确定制作第二季。

据JTBC娱乐新闻独家报导，《好搭档》的制作公司Studio S最近决定制作第二季，并已开始筹备工作。



第一季的主演张娜拉、南志铉已收到制作方的邀请，目前正在考虑是否出演。 制作团队计画於秋季开拍，并正在具体安排日程。SBS相关人士表示：「确定会制作第二季，不过目前仍处於制作初期，关於播出时间、拍摄日程及演员阵容等尚未确定，仍在持续讨论中。」

《好搭档》於去年7月至9月播出，是一部讲述离婚专业律师日常生活的法庭剧，凭藉紧凑的剧情，演员们的精湛演技，以及专业且贴近生活的叙事，备受观众好评，最高收视率达17.7%，人气十分火爆。张娜拉和南志铉分别饰演明星离婚律师「车恩京」和充满热情的新人律师「韩宥利」，两人展现了深厚的默契，赢得观众喜爱。 凭藉观众的热烈支持，张娜拉在去年SBS演技大赏上荣获大赏，南志铉则获得最优秀演技奖。



由於两位主演对该剧怀有深厚的感情，主角选角工作预计会顺利进行。 张娜拉和南志铉均在终映采访中表达对第二季的期待，表示「希望能制作第二季」。

第二季预计将展现第一季结尾中张娜拉与南志铉作为对立律师相遇后的关系变化等全新内容，令观众倍感期待。



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