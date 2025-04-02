SJ银赫首Solo脱口「拿一位就引退」，曝心境：当然以为会输IVE，输了反倒心安XD

Super Junior银赫出道第20年才在自己成立的公司ODE发行Solo专辑，首次Solo就拿下无线台音放第一名殊荣，拿奖的同时也成了「失约」爱豆，因为他承诺过拿第一就要引退！

先回顾得奖那天发生什么事，他上KBS《音乐银行》采访时订下公约脱口说「拿到第一名就要退休」，吓坏粉丝和主持人文相敏及ILLIT Minju。结果节目尾声，他真的以〈UP N DOWN〉打败大势女团IVE的〈REBEL HEART〉，他的队友兼公司伙伴东海替他开心的同时，举著写「引退吧」的写生簿笑他。



*先前报导回顾：

‎〈银赫夺一位Super Junior队友超有爱！东海陪领奖拱引退，厉旭发文哭了，始源周觅强仁探班恭贺〉

昨（1）日银赫与队友神童，还有孙东杓做客《脱掉鞋子恢单4Men》，聊到音退一事，他说「对方是IVE啊」全场秒懂。主持人李常敏说：「还不如输呢！」银赫尴尬回应：「还不如输吗？」但马上接梗：「也是，那样的话心情会更畅快……」笑翻全场。



银赫继续解释：「立下公约拿一位就退休，理所当然不觉得办得到，结果办到了。」神童接著解释最近的爱豆有时会用数位单曲的方式发行，所以IVE的实体专辑分数是0，而银赫首周实体专辑卖得很好，所以专辑分数很高（4105分）。神童说银赫就赢在专辑数据，比手画脚生动地说他数位音源分数很低、百位都不到（银赫音源分11，IVE 2280分），调侃自家队友又掀起笑声XD。



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