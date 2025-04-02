秀智＆朴寶劍繼頒獎典禮、電影後，又一起參加活動！兩人自拍照曝光，網友敲碗：二搭拍部電視劇吧

秀智今日（2）通過 IG 分享了近況！公開的照片中，是她和朴寶劍參加精品品牌活動，兩人優越的外貌，吸引大家的視線。

秀智和朴寶劍曾多次一起主持過《百想藝術大賞》，去年還合作電影《Wonderland》，他們在劇中飾演戀人，當時劇照公開也獲得很好的反響。而這次的照片公開，也再次引發熱烈討論，網友：「我喜歡這個售後」、「這個組和真的很養眼」、「可以再拍一部劇嗎」、「男帥女美」、「二搭拍部浪漫的劇吧」、「兩位的臉真的好好看」等等。



秀智最近被選爲電影《白雪公主》的特別合作音樂藝術家，還獻唱主 OST〈Waiting On A Wish〉，MV 一曝光也讓不少人大讚「真人版白雪公主」。而她的下一部《都會實現嗎》預計在今年第四季度在 Netflix 上線，該劇講述掌握對方生死權的感情過剩的 Genie（金宇彬 飾）遇到感情缺陷的佳英（秀智 飾）之後，因為不知道是幸運還是懲罰的三個願望而展開的浪漫喜劇。是金銀淑編劇的新作，也是她和金宇彬繼《任意依戀》之後時隔7年再度合作。



而朴寶劍最近通過 Netflix《苦盡柑來遇見你》的「寬植」一角，受到了很多人的喜愛。新作《Good Boy》預計在5月底播出，該劇講述通過特招成爲警察的獎牌得主們，用警察證件代替獎牌，與充滿不法行爲的世界進行鬥爭的故事。由朴寶劍、金所泫、吳正世、李相二、許城泰等演員共同出演。



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