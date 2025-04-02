秀智＆朴寶劍繼頒獎典禮、電影後，又一起參加活動！兩人自拍照曝光，網友敲碗：二搭拍部電視劇吧
廣告

秀智＆朴寶劍繼頒獎典禮、電影後，又一起參加活動！兩人自拍照曝光，網友敲碗：二搭拍部電視劇吧

明星   2025年4月2日   星期三15:33   Yuan  

（封面圖源：IG@skuukzky）

秀智今日（2）通過 IG 分享了近況！公開的照片中，是她和朴寶劍參加精品品牌活動，兩人優越的外貌，吸引大家的視線。

（圖源：IG@skuukzky）（圖源：IG@skuukzky）

秀智和朴寶劍曾多次一起主持過《百想藝術大賞》，去年還合作電影《Wonderland》，他們在劇中飾演戀人，當時劇照公開也獲得很好的反響。而這次的照片公開，也再次引發熱烈討論，網友：「我喜歡這個售後」、「這個組和真的很養眼」、「可以再拍一部劇嗎」、「男帥女美」、「二搭拍部浪漫的劇吧」、「兩位的臉真的好好看」等等。
（圖源：電影《Wonderland》）

秀智最近被選爲電影《白雪公主》的特別合作音樂藝術家，還獻唱主 OST〈Waiting On A Wish〉，MV 一曝光也讓不少人大讚「真人版白雪公主」。而她的下一部《都會實現嗎》預計在今年第四季度在 Netflix 上線，該劇講述掌握對方生死權的感情過剩的 Genie（金宇彬 飾）遇到感情缺陷的佳英（秀智 飾）之後，因為不知道是幸運還是懲罰的三個願望而展開的浪漫喜劇。是金銀淑編劇的新作，也是她和金宇彬繼《任意依戀》之後時隔7年再度合作。
（圖源：IG@disneykorea）（圖源：Netflix《都會實現嗎》劇照）

而朴寶劍最近通過 Netflix《苦盡柑來遇見你》的「寬植」一角，受到了很多人的喜愛。新作《Good Boy》預計在5月底播出，該劇講述通過特招成爲警察的獎牌得主們，用警察證件代替獎牌，與充滿不法行爲的世界進行鬥爭的故事。由朴寶劍、金所泫、吳正世、李相二、許城泰等演員共同出演。
（圖源：Netflix《苦盡柑來遇見你》劇照）（圖源：JTBC《Good Boy》劇照）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 秀智＆朴寶劍繼頒獎典禮、電影後，又一起參加活動！兩人自拍照曝光，網友敲碗：二搭拍部電視劇吧
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手