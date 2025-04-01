金秀賢否認與金賽綸未成年交往！「橫豎」再丟證據打臉，網友也翻出照片稱「兩人2015年就交往」

自本月10日通過 YouTube 頻道橫豎研究所爆出與已故金賽綸交往的傳聞後，金秀賢也首度開口，在31日下午舉行記者見面會，

金秀賢提及《淚之女王》播出當時與已故金賽綸爆出的戀愛傳聞說：「我和故人在5年前，《淚之女王》播出4年前交往約1年多，作爲主演有很多需要守護的東西。每當在人類金秀賢和明星金秀賢的選擇出現分歧時，我都會選擇明星金秀賢。」他還流著眼淚說：「即使回到《淚之女王》播出那天，我也會做出這個選擇。」



除此之外，金秀賢還主張之前遺屬方面公開的 Kakao Talk 訊息被編輯，表示和故人未成年交往不是事實，將提交自己擁有的所有資料，並通過調查機關徹底驗證事實。

當天晚上，橫豎研究所的主持人金世義公開兩段影片，一段是2018年6月20日晚上11點20分拍攝，金賽綸燉湯給當兵休假期間的金秀賢；另一段則是2018年6月21日晚上12點ㄓ58分拍攝，是金秀賢在唱歌的影片，金世義也怒批：「你不是說沒有和未成年交往嗎？」



在2016年6月24日 Kakao Talk 聊天記錄中，金賽綸表示自己一整天都在睡覺，所以沒有吃東西，還去醫院輸液了，金秀賢擔心她的身體狀況後，又傳了一張她正在吃東西的照片，並表示：「這也太可愛了吧！」金世義公開拍攝時間是2015年12月12日。之後就有網友指出兩人真的是在2015年開始交往，並放上金賽綸是2015年12月12日主持《音樂中心》的截圖，與照片中的髮型和造型一樣。



因此在韓網引發熱烈討論，韓網友：「證據很多，憑什麼起訴120億，根本不是人類」、「按照金秀賢的主張，那些 Kakao Talk 都是捏造的」、「小12歲的後輩甚至青少年說平語，居然不是交往」、「哇...是啊，交往了6年，證據應該不止一兩個吧...」、「會辯解說只是覺得認識的妹妹很可愛吧」、「你這樣還說沒交往嗎」、「說謊也說得那麼簡單，真是讓人生氣啊」、「原來是放送時的服裝啊」、「不管是什麼照片和影片，金秀賢都會說未成年時沒有交往，今天看了記者會才知道，明星金秀賢很堅強」、「普通人能幫忙的只有抵制金秀賢嗎」等等。

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