《柔美的細胞小將》《財閥X刑警》安普賢和AM娛樂簽訂專屬合約，與申敏兒和金宇彬成為同門！

熱門韓劇《柔美的細胞小將》、《今生也請多指教》、《財閥X刑警》的男主安普賢正式與 AM Entertainment 簽訂專屬合約。

4月1日，AM Entertainment 宣布與安普賢簽約的消息，並表示：「安普賢憑藉自身獨特的色彩，在多部作品中塑造了極具魅力的角色，能夠與他攜手同行，我們感到非常高興。我們將全力支持他，讓他能夠充分展現自身實力與多才多藝的魅力。」隨後也補充道：「希望大家能夠多多關注並支持成為 AM Entertainment 新成員的演員安普賢。」



安普賢於 2014 年透過 KBS2 電視劇《黃金交叉》出道，之後陸續出演 KBS2《太陽的後裔》、JTBC《梨泰院Class》、MBC《KAIROS：化時為機》、tvN《柔美的細胞小將》、Netflix《以吾之名》、tvN《軍檢察官多伯曼》、tvN《今生也請多指教》，以及電影《露梁：死亡之海》、《辣手警探2》等多部作品，憑藉無可取代的存在感，成長為實力派主演級演員。





安普賢在每部作品中都展現出卓越的角色消化能力與扎實的演技實力，逐步確立了千變萬化的演員形象。近期，他在 SBS X Disney+《財閥X刑警》中飾演放蕩不羈的財閥三世兼空降刑警「陳利手」，完美詮釋從搞笑到沉穩的多層次演技，並帶來痛快刺激的動作戲，獲得觀眾們熱烈迴響。該劇更在播畢前便確定製作第二季，而安普賢也憑藉此劇榮獲「2024 SBS 演技大賞」迷你劇類型動作部門最優秀演技獎，進一步證明了他的實力。





除了戲劇與電影，安普賢也積極參與綜藝節目，展現多樣魅力。特別是在 tvN 綜藝《白Packer》（背包廚神白種元）中，展現細心又溫暖的性格，也成為節目中助力極大的優秀成員，成功俘獲觀眾的心。



未來，安普賢將繼續展開多元的演藝活動。他與潤娥主演的電影《惡魔搬來了》即將上映，將以親民形象與觀眾見面。此外，目前正拍攝 JTBC 新劇《神之珠》，在劇中飾演尋找護國聖物的護送隊都領（特任指揮官）「白潔」，與演員李星民攜手合作，備受期待。



AM Entertainment 旗下藝人包括申敏兒、金宇彬、李鳳輦、梁玄敏、崔宇成...等人。



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