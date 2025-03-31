《寶物島》事實比「兄妹相戀」更殘忍！朴炯植挖廉氏黑料竟發現身世真相，結尾一句話令人起雞皮（EP.11-12）

Disney+復仇劇《寶物島》上週公開11集和12集，很多觀眾猜測的「兄妹相戀」終於有答案了！

《寶物島》講述徐東柱（朴炯植 飾）駭入2兆韓元政治秘密資金，為了摧毀企圖殺害自己的終極反派、推翻他們的世界，不惜一切展開人生豪賭式復仇。



東柱找回童年記憶

東柱再次接受催眠，許壹導（李海英 飾）與舊日好友姜星聊天，終於拼湊起當年事故的全貌：管理者開卡車將秋成賢、母親秋慶原、呂舜豪乘坐的車子撞到山崖邊，隨後給許壹導一張寫有「呂舜豪與秋成賢父子關係成立」的親子鑒定。 許壹導看後對成賢見死不救，反而開車撞上去、一起跌落山崖，事後對外謊稱是卡車撞飛兩輛車後逃逸。





這樣看來，許壹導殺害了東柱（成賢）一家三口，東柱和誾男（洪華蓮 飾）似乎是同父異母的親兄妹。 東柱希望誾男幸福，決定不告訴她這一殘酷真相。





池先愚成為車先愚

東柱以這段記憶要挾許壹導聽話，許壹導於是找廉張先（許峻豪 飾）借槍，打算徹底殺死東柱。 另一邊，東柱把車國熙叫來金庫，坦言知道她偷錢的事，要求她配合自己行動。





車強千向家人宣佈迎娶地榮秀，車國熙和許壹導不敢反對，車悳熙不滿但少數不敵多數。 婚禮當天車強千突然忘記地榮秀，但為了兒子還是結了婚，池先愚就這樣成為車先愚。

身世真相：不是「兄妹相戀」，而是「父子相殺」

原來，呂舜豪、許壹導、秋慶原、車悳熙、姜星在大學時是好友，前四人似乎有不為人知的情感糾葛。 東柱費勁千辛萬苦拿到秘密檔案，復原了廉張先的一段錄音，裡面提到許壹導才是成賢的真正父親，只是他一直不知道。

許壹導約東柱單獨碰面，對他胸口開了一槍，東柱痛苦倒地。 廉張先故意在這時才告訴許壹導父子真相，東柱突然抬頭，笑著對他叫了一聲「父親」！



下集預告裡，許壹導對廉張先大為光火，決定先除掉廉張先。



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