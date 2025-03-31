崔振赫「裝備派」真不是蓋的！被爆開名車、找神童訂了500頂帽子，希澈：他是騙子你就上鉤了

崔振赫先前才在《摯友紀錄片四人餐桌》談述朴京林是自己恩人的由來，29日兩人又一同登上《認識的哥哥》展現姐弟情誼聊交情，意外曝光崔振赫更多「裝備派」行頭！

*先前報導回顧：

‎〈「沒她無法出道」崔振赫練習生遭詐騙時曾受朴京林資助！以《九家之書》爆紅後相遇紅眼眶〉

崔振赫在《認哥》再度說起與朴京林的淵源，包括朴京林會請吃飯還將朴爸爸名下的房子讓他與練習生朋友無償借住，朴京林說自己後來結婚時收到崔振赫送梳化（沙發），直到現在隔兩個月固定都會收到崔媽媽自製的油品和小菜。結果，徐章焄竟爆料崔振赫答應過要買車給朴京林，至今還沒做到！？

崔振赫坦蕩(?)地說：「車的話不是也可以分期嗎？現在就像分期那樣，一直在還這份情……」笑翻大家，朴京林幫他緩頰：「算上到現在收到的東西，已經還了一輛車了。」徐章焄：「所以就是沒有買車？」大家還在等崔振赫回答，朴京林便神來一筆問他：「你的車真的很好啊？」意外爆料崔振赫自己開好車！全場又被逗樂。



此時徐章焄開始訓誡崔振赫，說他要是把無用的東西都加起來，早就可以買台車給朴京林了，並提到崔振赫在另檔節目《我家的熊孩子》的事蹟，平時不釣魚但要釣的時候就得買足裝備，崔振赫笑完後很真摯回答：「裝備都是要先買好才能開始（一項活動）。」



接著換神童爆料，神童送崔振赫一頂訂製的帽子，崔振赫馬上感興趣說自己也想訂做，神童就說可以訂但一次要500頂起跳，崔振赫非常灑脫回應：「沒關係，我訂！」大家都覺得非常荒唐，希澈說：「他（神童）要是騙子的話，你就直接上鉤了！」這又讓人想起‎崔振赫自曝受騙的過往。



朴京林也覺得很不妥，知道崔振赫是因為頭圍大的關係想訂做，但能戴的人也不多。徐章焄再勸崔振赫：「不要買500頂帽子了，幫姐姐（朴京林）買車吧！」希澈繼續加入戰火問崔振赫：「你這樣要怎麼結婚啊？」崔振赫嗆回去：「你管好你自己吧！你要怎麼結婚啊？天天戴著戰笠（漁夫帽）！」相當無厘頭的結束這話題。



完整節目香港觀眾可於黃Viu煲劇平台收看！節目中崔振赫還談到和幫自己寫歌〈想跑過去抱住你〉的林韓星是如何認識，且自己寫下的歌詞其實是想到毛孩「夢實」，曾生病的「夢實」目前已奇蹟康復。

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