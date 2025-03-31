崔振赫「装备派」真不是盖的！被爆开名车、找神童订了500顶帽子，希澈：他是骗子你就上钩了

崔振赫先前才在《挚友纪录片四人餐桌》谈述朴京林是自己恩人的由来，29日两人又一同登上《认识的哥哥》展现姐弟情谊聊交情，意外曝光崔振赫更多「装备派」行头！

*先前报导回顾：

‎〈「没她无法出道」崔振赫练习生遭诈骗时曾受朴京林资助！以《九家之书》爆红后相遇红眼眶〉

崔振赫在《认哥》再度说起与朴京林的渊源，包括朴京林会请吃饭还将朴爸爸名下的房子让他与练习生朋友无偿借住，朴京林说自己后来结婚时收到崔振赫送梳化（沙发），直到现在隔两个月固定都会收到崔妈妈自制的油品和小菜。结果，徐章焄竟爆料崔振赫答应过要买车给朴京林，至今还没做到！？

崔振赫坦荡(?)地说：「车的话不是也可以分期吗？现在就像分期那样，一直在还这份情……」笑翻大家，朴京林帮他缓颊：「算上到现在收到的东西，已经还了一辆车了。」徐章焄：「所以就是没有买车？」大家还在等崔振赫回答，朴京林便神来一笔问他：「你的车真的很好啊？」意外爆料崔振赫自己开好车！全场又被逗乐。



此时徐章焄开始训诫崔振赫，说他要是把无用的东西都加起来，早就可以买台车给朴京林了，并提到崔振赫在另档节目《我家的熊孩子》的事迹，平时不钓鱼但要钓的时候就得买足装备，崔振赫笑完后很真挚回答：「装备都是要先买好才能开始（一项活动）。」



接著换神童爆料，神童送崔振赫一顶订制的帽子，崔振赫马上感兴趣说自己也想订做，神童就说可以订但一次要500顶起跳，崔振赫非常洒脱回应：「没关系，我订！」大家都觉得非常荒唐，希澈说：「他（神童）要是骗子的话，你就直接上钩了！」这又让人想起‎崔振赫自曝受骗的过往。



朴京林也觉得很不妥，知道崔振赫是因为头围大的关系想订做，但能戴的人也不多。徐章焄再劝崔振赫：「不要买500顶帽子了，帮姐姐（朴京林）买车吧！」希澈继续加入战火问崔振赫：「你这样要怎么结婚啊？」崔振赫呛回去：「你管好你自己吧！你要怎么结婚啊？天天戴著战笠（渔夫帽）！」相当无厘头的结束这话题。



完整节目香港观众可於黄Viu煲剧平台收看！节目中崔振赫还谈到和帮自己写歌〈想跑过去抱住你〉的林韩星是如何认识，且自己写下的歌词其实是想到毛孩「梦实」，曾生病的「梦实」目前已奇迹康复。

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