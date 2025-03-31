G-Dragon 宣佈 BIGBANG 出道 20 週年，將以完整體形式回歸：「會以非常性感的姿態回歸！」

人氣歌手 G-Dragon（GD，權志龍）對於 BIGBANG 的完整體回歸宣言，引發了網上極大的關注。

29 日晚間，在京畿道高陽體育園區舉行了世巡演唱會 「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN KOREA」，這場演唱會不僅是 G-Dragon 第三次舉辦世界巡演的起點，更具有特別的意義。



這次演唱會是 G-Dragon 繼 「G-Dragon 2017 World Tour：Act III, M.O.T.T.E」 後，時隔 8 年再次舉辦的大型個人演唱會。他接連宣佈將在日本東京巨蛋、大阪京瓷巨蛋，以及菲律賓布拉干的菲律賓競技場等大型體育館舉行演出，令全球粉絲興奮不已。

當天，G-Dragon 在舞台上表示：「這才只是剛剛開始」，並提及了 BIGBANG。他說：「明年，我的兄弟們還在呢。我們即將迎來 20 週年，還年輕吧？我們可是 MZ 世代。」



他接著開玩笑地說：「既然滿 20 歲了，那就該舉辦成年禮了。目前我們還算未成年，等 20 歲時，計劃來一場非常性感的成年禮。」隨後，他也感謝現場粉絲：「天氣這麼冷，還來看演唱會，真的很感謝大家的陪伴。」



另一方面，G-Dragon 將於 5 月從日本東京出發，陸續前往布拉干、大阪、澳門、台灣、吉隆坡、雅加達、香港等地，展開世界巡演。



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