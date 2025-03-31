「白袍惡魔」誕生：朴恩斌從自閉律師到「黑醫」的180度蛻變！「禹英禑」有多可愛，《狂醫魔徒》裡的「鄭世玉」就有多癲狂

Disney+原創暗黑醫療劇《狂醫魔徒》19日強勢登陸全球，主演朴恩斌以顛覆性演技詮釋雙面「影子醫生」，首播即登頂韓國Disney+綜合榜冠軍，更橫掃台、日、香港等地區排行榜前五，預告年度爆款誕生。

繼《非常律師禹英禑》溫暖形象後，朴恩斌撕碎「國民治癒系」標籤，化身遊走道德邊緣的天才醫生「鄭世玉」，帶來強烈的衝擊感。 白天是社區藥局的溫和藥劑師，夜晚則化身地下手術室的「暗黑操刀者」，做非法手術。

朴恩斌的精湛演技大放異彩。 她以獨特的方式重新詮釋了角色的衝動本能，透過細膩的情緒轉換與層次分明的節奏控制，讓觀眾更加沉浸在劇情中。她透過眼神詮釋了多種情緒：對手術的執著、對德熙的憤怒、被吊銷醫師執照後的失落感，以及面對眾人時的不屑與厭惡，將角色的內心情感刻畫得入木三分。



與她過去作品中清純可愛的形象截然不同，這次朴恩斌散發出獨特且冷冽的氣場。 她以低沉的語調、犀利的眼神與果斷的動作，成功塑造出充滿野性魅力且帶有冷酷氣息的世玉。 教科書級的演技看得觀眾驚呼：「這根本不是朴恩斌！」 人物角色的複雜性在首兩集即爆發：面對恩師崔德熙（薛景求 飾）六年後逼迫自己為其開顱手術時，她從瞳孔震顫到嘴角抽搐的微表情，將屈辱、恐懼與復仇慾交織成令人戰慄的表演。 首集結尾，世玉將手術刀抵住崔德熙太陽穴的經典鏡頭，兩人對視中迸發的恨意與依存感，被觀眾形容為「用眼神發射的核彈」。



在日前舉行的製作發表會上，朴恩斌自信表示：「這次我將展現一個徹底瘋狂的角色，希望大家關注她到底會瘋狂到何時。 這對我來說像是一段全新的生命旅程，我在本能與五感全開的狀態下演繹世玉。 當我在演戲時發現連自己都不知道的一面時，心想『這就是世玉的臉』，希望觀眾能看得開心。」談到準備過程，朴恩斌表示：「由於我主修心理學，因此對這類人格有一定了解。 我參考了相關症狀資料，思考『這類人會有哪些特徵』，並將其具象化到角色中。」



從《戀慕》的男裝君王到《非常律師禹英禑》的自閉律師，朴恩斌此次「毀滅式轉型」驗證其「劇拋臉」實力。

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