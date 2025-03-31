G-Dragon 宣布 BIGBANG 出道 20 周年，将以完整体形式回归：「会以非常性感的姿态回归！」

人气歌手 G-Dragon（GD，权志龙）对於 BIGBANG 的完整体回归宣言，引发了网上极大的关注。

29 日晚间，在京畿道高阳体育园区举行了世巡演唱会 「G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN KOREA」，这场演唱会不仅是 G-Dragon 第三次举办世界巡演的起点，更具有特别的意义。



这次演唱会是 G-Dragon 继 「G-Dragon 2017 World Tour：Act III, M.O.T.T.E」 后，时隔 8 年再次举办的大型个人演唱会。他接连宣布将在日本东京巨蛋、大阪京瓷巨蛋，以及菲律宾布拉干的菲律宾竞技场等大型体育馆举行演出，令全球粉丝兴奋不已。

当天，G-Dragon 在舞台上表示：「这才只是刚刚开始」，并提及了 BIGBANG。他说：「明年，我的兄弟们还在呢。我们即将迎来 20 周年，还年轻吧？我们可是 MZ 世代。」



他接著开玩笑地说：「既然满 20 岁了，那就该举办成年礼了。目前我们还算未成年，等 20 岁时，计划来一场非常性感的成年礼。」随后，他也感谢现场粉丝：「天气这么冷，还来看演唱会，真的很感谢大家的陪伴。」



另一方面，G-Dragon 将於 5 月从日本东京出发，陆续前往布拉干、大阪、澳门、台湾、吉隆坡、雅加达、香港等地，展开世界巡演。



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