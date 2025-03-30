【韓網熱門】拍攝《苦盡柑來遇見你》時真尤其辛苦的演員

**沒有說其他演員不辛苦的意思**

這位演員就是IU。她在Netflix劇集《苦盡柑來遇見你》裡演的角色包括十幾歲的高中生愛純、二十歲出頭的年輕媽媽愛純、二十代中後期的三姐弟媽媽愛純：







十幾歲的高中生金明、二十歲出頭的大學生金明、二十代中後期的上班族金明、30多歲的金明、中年獲得成功的金明：





展現的演技包括懷孕、失去小孩、生小孩、與交往7年的男友分手、父女敘事、母女敘事、和弟弟鬥嘴……









最重要的是，單是哭戲就至少有80場。

為了表現不同的季節感，這些戲份都是在同一時期交叉拍攝的……





韓國網友評論：

1. IU的人生之劇……

2. 原本對IU的演技無感，這次真的刮目相看

3. 演技真的進步很多，每次她哭我也跟著哭...

4. IU本人是很少流淚的類型，怎麼能把哭戲拍得這麼好呢，真了不起

5. 這部劇就像IU的演技作品集kk完美詮釋了各種演技

6. IU說拍完這部劇之後眼淚變多了，我現在理解了，哭戲真的太多了ᅮᅮ

7. 真的很棒，就連獨白都讓人感受到歲月和感情

8. 和弟弟的戲不像是演的

9. 看到三姐弟媽媽（年輕愛純）IU時，總是想起我媽媽年輕的時候，太可愛了ᅮᅮ 我媽媽有一張年輕時的照片，也像愛純一樣穿著漂亮的連衣裙，背著我的哥哥ᅮᅮ..

10. 最厲害的是把愛純和金明兩個角色詮釋得完全不一樣，從各自的10代到40代隨著年齡變化的不同情景全都演得十分到位，演技真的太棒了

11. 演愛純時又可愛又讓人心疼，演金明時讓人很想敲她一拳kkk演得就是這麼好

12. 除了看起來太年輕、中年時期的扮相有點牽強，其他都很好

13. 真的太棒了，無法想像不是由IU來演的愛純和金明ᅲᅲᅲ

14. 想起小時候在電視上看到的崔真實，更好哭了。 IU最棒了，期待下一部作品

15. IU真的辛苦了，非常帥氣、令人尊敬ᅲᅲᅲᅲᅮ

出處：https://theqoo.net/hot/3671098138

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