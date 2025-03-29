「歌謠與演技大賞」張娜拉也待過SM當練習生！和BoA同期練習，後來都成了一代韓流歌手

「歌謠與演技大賞兼具的傳奇」張娜拉，近日來到曾合作《大發不動產》的好友鄭容和YouTube節目《鄭容和的LP Room》聊聊演藝圈生涯，便提到自己曾在知名大型唱片經紀公司SM娛樂當練習生。

張娜拉出道23年，是‎韓國演藝圈目前同時擁歌謠大賞及演技大賞殊榮的唯一人物，她謙虛地說自己只是擁有較多福氣。回顧張娜拉生涯，她歌手與演員兩身分同年2001年，隔年演出《紅豆女之戀》全國收視率破40%大獲成功，再隔一年發行專輯《Sweet Dream》拿下「MBC十大歌手歌謠祭」（現MBC歌謠大祭典）和「KBS歌謠大賞」（現KBS歌謠大祝祭）雙大賞，可說相當早就成名且創造巔峰。



▼《紅豆女之戀》片段



▼張娜拉出道專輯《First story》主打歌〈Confession〉，及獲高峰的專輯《Sweet Dream》同名主打歌



對於首個事業巔峰，她選擇了《阿拉丁》OST〈A Whole New World〉當作代表歌曲，解釋自己練習生時期很常唱，鄭容和一聽便問：「努娜那個時候還有練習生這種東西啊？」張娜拉馬上感受被歧視瞪大眼睛XD……她說自己國中畢業後就在一些較小的公司練習，也在SM娛樂練習過，後來又換公司（원업元業）就馬上發專輯了。張娜拉說當時的SM娛樂充滿擁有實力的人，再度謙虛地說「那不是適合我發展的地方」。



張娜拉在SM練習時期和BoA、Fly to the Sky（成員Brian、煥熙）是同期，據說SM娛樂預計讓BoA Solo出道後，便讓張娜拉以新女團核心成員出道，不過張娜拉後來轉往元業，元業將張娜拉打造成Solo歌手。元業代表李相宇曾表示自己正是從SM娛樂挖掘張娜拉的，不過SM娛樂時任代表李秀滿透露過SM當時是因資金不足無法推出新女團，改讓投資的子公司元業培育張娜拉，曾稱「張娜拉也是我們的一員」。

▼BoA 2000年即出道，〈No.1〉等曲是她代表作



▼Fly to the Sky



張娜拉曾在SM當過練習生一事，近幾年仍不時會被網友翻出來討論，畢竟張娜拉是一代韓流傳奇歌手，若是改在SM出道際遇不曉得如何，且若在人稱「花田」的SM出道，絕對會名列SM「花田祖譜」上。她和同樣是一代韓流代表歌手的BoA，兩人在都擁人氣後曾在綜藝上展現交情，這也讓粉絲、觀眾感到非常欣慰。



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