「歌谣与演技大赏」张娜拉也待过SM当练习生！和BoA同期练习，后来都成了一代韩流歌手

「歌谣与演技大赏兼具的传奇」张娜拉，近日来到曾合作《大发不动产》的好友郑容和YouTube节目《郑容和的LP Room》聊聊演艺圈生涯，便提到自己曾在知名大型唱片经纪公司SM娱乐当练习生。

张娜拉出道23年，是‎韩国演艺圈目前同时拥歌谣大赏及演技大赏殊荣的唯一人物，她谦虚地说自己只是拥有较多福气。回顾张娜拉生涯，她歌手与演员两身分同年2001年，隔年演出《红豆女之恋》全国收视率破40%大获成功，再隔一年发行专辑《Sweet Dream》拿下「MBC十大歌手歌谣祭」（现MBC歌谣大祭典）和「KBS歌谣大赏」（现KBS歌谣大祝祭）双大赏，可说相当早就成名且创造巅峰。



▼《红豆女之恋》片段



▼张娜拉出道专辑《First story》主打歌〈Confession〉，及获高峰的专辑《Sweet Dream》同名主打歌



对於首个事业巅峰，她选择了《阿拉丁》OST〈A Whole New World〉当作代表歌曲，解释自己练习生时期很常唱，郑容和一听便问：「努娜那个时候还有练习生这种东西啊？」张娜拉马上感受被歧视瞪大眼睛XD……她说自己国中毕业后就在一些较小的公司练习，也在SM娱乐练习过，后来又换公司（원업元业）就马上发专辑了。张娜拉说当时的SM娱乐充满拥有实力的人，再度谦虚地说「那不是适合我发展的地方」。



张娜拉在SM练习时期和BoA、Fly to the Sky（成员Brian、焕熙）是同期，据说SM娱乐预计让BoA Solo出道后，便让张娜拉以新女团核心成员出道，不过张娜拉后来转往元业，元业将张娜拉打造成Solo歌手。元业代表李相宇曾表示自己正是从SM娱乐挖掘张娜拉的，不过SM娱乐时任代表李秀满透露过SM当时是因资金不足无法推出新女团，改让投资的子公司元业培育张娜拉，曾称「张娜拉也是我们的一员」。

▼BoA 2000年即出道，〈No.1〉等曲是她代表作



▼Fly to the Sky



张娜拉曾在SM当过练习生一事，近几年仍不时会被网友翻出来讨论，毕竟张娜拉是一代韩流传奇歌手，若是改在SM出道际遇不晓得如何，且若在人称「花田」的SM出道，绝对会名列SM「花田祖谱」上。她和同样是一代韩流代表歌手的BoA，两人在都拥人气后曾在综艺上展现交情，这也让粉丝、观众感到非常欣慰。



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